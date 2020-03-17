4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

Источник материала: Виртуальный Брест

На вопрос, кем он станет, когда вырастет, Егор Кругляков из Барановичей отвечает, не задумываясь: «Буду энтомологом». А когда обижается на родителей, то грозится уехать в джунгли изучать змей. Насекомые, паукообразные и рептилии – это главные увлечения четырехлетнего мальчишки. Однако на российскую передачу «Лучше всех!» нашего маленького земляка позвали именно как специалиста по экзотическим насекомым.





– Когда мы подавали онлайн-заявку на участие в шоу, то указали в списке более 60 насекомых, о которых Егор может поведать в деталях, – рассказала Zarya.by мама барановичского вундеркинда Екатерина Круглякова. – К сожалению, к моменту съемок продюсеры сократили это число до сорока, а уже в самой передаче осталось лишь с десяток.





На российском Первом канале выпуск с участием юного биолога уже вышел в прошлые выходные, а на белорусском ОНТ его можно будет увидеть в будущее воскресенье – 22 марта.

– На съемки в Москву, которые длились с учетом репетиций пять дней, мы ездили еще в середине января, – говорит мама Егора. – А сам кастинг проходили еще осенью онлайн. Продюсеры общались в течение двух дней с Егором по скайпу. Причем на второй день они попросили выйти нас, то есть родителей, из комнаты, чтобы посмотреть, не растеряется ли малыш, оставшись один на один с незнакомыми людьми. Егор испытание прошел успешно, и через какое-то время нас позвали на передачу.

Идею поехать на шоу к Максиму Галкину родителям Егора периодически подбрасывали родственники, друзья, знакомые да и просто случайные прохожие на улице, которые видели необычную страсть маленького энтомолога.

– Начиная с годика Егор не мог спокойно гулять, постоянно искал всяких «жу-жу», внимательно изучал их и тащил домой. Он никогда не боялся насекомых, хотя его однажды укусил шмель, но даже после этого случая он не перестал их ловить, – вспоминает Екатерина. – Когда чуть подрос, мы стали читать ему энциклопедии, в том числе и про насекомых, пауков, ящериц, змей. Доставал нас страшно, конечно (смеется). Одно время мы с мужем даже пытались переключить его внимание то на космос, то на динозавров, то на марки машин, но не тут-то было!

У Егора отличная память, и он быстро всё схватывал, но ни на чем так не зацикливался, как на членистоногих и рептилиях. В итоге родители сдались – папа купил мальчику террариум, где тот мог содержать своих питомцев, принесенных с улицы: богомолов, пауков, кузнечиков, жуков.





На свой третий день рождения Егор попросил у родителей свозить его в зоопарк в Минск – он мечтал увидеть и подержать на руках настоящую змею. А на четырехлетие заказал в качестве подарка аксолотля, который теперь живет в его квартире в компании окуклившейся гусеницы и жука-дровосека.

– Вместо мультиков Егор у нас смотрит каналы типа National Geographic, – объясняет, откуда у сына столько специфических знаний, его мама. – Также посещает кружок в эколого-биологическом центре. Обычно таких малышей туда не берут, но, познакомившись с Егором и увидев, как он увлечен, начальство пошло навстречу и в порядке исключения нам разрешило.





На передаче у Галкина юный биолог рассказал, какая бабочка самая красивая в мире, чем питаются зеленые кузнечики и почему шипит мадагаскарский таракан. Отвечая на вопрос ведущего, что помогает ему запоминать сложные названия насекомых и факты о них, мальчик раскрыл свой секрет: «Потому что я ем грецкие орехи!».

– Егор растерялся немного, когда увидел на самих съемках много народу, потому что репетиции проходили почти в пустой студии, даже без ведущего, – рассказывает его мама. – Поэтому в передаче выглядит очень серьезным и степенным, хотя на самом деле у нас довольно шустрый малыш!





Помимо изучения насекомых, Егор любит конструировать, а также занимается гимнастикой.

– А еще ему очень понравилось сниматься в передаче, – смеется Екатерина. – Несколько дней после возвращения из Москвы ходил везде с медалью от Галкина. Теперь, конечно, поуспокоился немного, но постоянно твердит: «Мама, поехали еще на какую-нибудь передачу!». Вот теперь выбираем куда. Жаль, у нас в Беларуси нет таких детских программ…



