ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

17.03.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На вопрос, кем он станет, когда вырастет, Егор Кругляков из Барановичей отвечает, не задумываясь: «Буду энтомологом». А когда обижается на родителей, то грозится уехать в джунгли изучать змей. Насекомые, паукообразные и рептилии – это главные увлечения четырехлетнего мальчишки. Однако на российскую передачу «Лучше всех!» нашего маленького земляка позвали именно как специалиста по экзотическим насекомым.

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

– Когда мы подавали онлайн-заявку на участие в шоу, то указали в списке более 60 насекомых, о которых Егор может поведать в деталях, – рассказала Zarya.by мама барановичского вундеркинда Екатерина Круглякова. – К сожалению, к моменту съемок продюсеры сократили это число до сорока, а уже в самой передаче осталось лишь с десяток.

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

На российском Первом канале выпуск с участием юного биолога уже вышел в прошлые выходные, а на белорусском ОНТ его можно будет увидеть в будущее воскресенье – 22 марта.

– На съемки в Москву, которые длились с учетом репетиций пять дней, мы ездили еще в середине января, – говорит мама Егора. – А сам кастинг проходили еще осенью онлайн. Продюсеры общались в течение двух дней с Егором по скайпу. Причем на второй день они попросили выйти нас, то есть родителей, из комнаты, чтобы посмотреть, не растеряется ли малыш, оставшись один на один с незнакомыми людьми. Егор испытание прошел успешно, и через какое-то время нас позвали на передачу.

Идею поехать на шоу к Максиму Галкину родителям Егора периодически подбрасывали родственники, друзья, знакомые да и просто случайные прохожие на улице, которые видели необычную страсть маленького энтомолога.

– Начиная с годика Егор не мог спокойно гулять, постоянно искал всяких «жу-жу», внимательно изучал их и тащил домой. Он никогда не боялся насекомых, хотя его однажды укусил шмель, но даже после этого случая он не перестал их ловить, – вспоминает Екатерина. – Когда чуть подрос, мы стали читать ему энциклопедии, в том числе и про насекомых, пауков, ящериц, змей. Доставал нас страшно, конечно (смеется). Одно время мы с мужем даже пытались переключить его внимание то на космос, то на динозавров, то на марки машин, но не тут-то было!

У Егора отличная память, и он быстро всё схватывал, но ни на чем так не зацикливался, как на членистоногих и рептилиях. В итоге родители сдались – папа купил мальчику террариум, где тот мог содержать своих питомцев, принесенных с улицы: богомолов, пауков, кузнечиков, жуков.

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

На свой третий день рождения Егор попросил у родителей свозить его в зоопарк в Минск – он мечтал увидеть и подержать на руках настоящую змею. А на четырехлетие заказал в качестве подарка аксолотля, который теперь живет в его квартире в компании окуклившейся гусеницы и жука-дровосека.

– Вместо мультиков Егор у нас смотрит каналы типа National Geographic, – объясняет, откуда у сына столько специфических знаний, его мама. – Также посещает кружок в эколого-биологическом центре. Обычно таких малышей туда не берут, но, познакомившись с Егором и увидев, как он увлечен, начальство пошло навстречу и в порядке исключения нам разрешило.

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

На передаче у Галкина юный биолог рассказал, какая бабочка самая красивая в мире, чем питаются зеленые кузнечики и почему шипит мадагаскарский таракан. Отвечая на вопрос ведущего, что помогает ему запоминать сложные названия насекомых и факты о них, мальчик раскрыл свой секрет: «Потому что я ем грецкие орехи!».

– Егор растерялся немного, когда увидел на самих съемках много народу, потому что репетиции проходили почти в пустой студии, даже без ведущего, – рассказывает его мама. – Поэтому в передаче выглядит очень серьезным и степенным, хотя на самом деле у нас довольно шустрый малыш!

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

Помимо изучения насекомых, Егор любит конструировать, а также занимается гимнастикой.

– А еще ему очень понравилось сниматься в передаче, – смеется Екатерина. – Несколько дней после возвращения из Москвы ходил везде с медалью от Галкина. Теперь, конечно, поуспокоился немного, но постоянно твердит: «Мама, поехали еще на какую-нибудь передачу!». Вот теперь выбираем куда. Жаль, у нас в Беларуси нет таких детских программ…

4-летний энтомолог из Барановичей съездил к Галкину на «Лучше всех!»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На вопрос, кем он станет, когда вырастет, Егор Кругляков из Барановичей отвечает, не задумываясь: «Буду энтомологом». А когда обижается на родителей, то грозится...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Колодищах такси перевернулось на крышу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика