МТС запускает новые тарифы в линейке Супер : больше гигабайт, бесплатный кинотеатр и сниженные цены

Источник материала: Myfin

МТС запускает новые тарифы в линейке «Супер»: больше гигабайт, безлимитный кинотеатр и сниженные цены

В каждый из тарифных планов «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» включен увеличенный пакет интернет-трафика: 10, 25 и 50 ГБ. А если подключиться к ним до 31 мая 2020 года, можно получить бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца! По акционной цене за них надо будет платить соответственно 13,5 рубля, 16,5 рубля и 20,5 рубля в месяц. Сниженная абонентская плата будет действовать 90 дней для новых пользователей*.

Отметим также, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.



Для удобства, свели все условия по новым тарифам в таблицу:

«Супер 10» «Супер 25» «Супер max 50» Пакеты интернета 10 ГБ 25 ГБ 50 ГБ Безлимиты Мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети Доступ к онлайн-кинотеатру ivi Бесплатно Бесплатно Бесплатно Минуты на МТС и другие сети 400 Безлимит Безлимит Ежемесячная плата 13,50 рубля со скидкой* 16,50 рубля со скидкой* 20,50 рубля со скидкой*

*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.

Как поменять свой тарифный план?

Сменить тарифный план можно в приложении «Мой МТС».

Что еще изменится?

С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.

Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.