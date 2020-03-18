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МТС запускает новые тарифы в линейке Супер : больше гигабайт, бесплатный кинотеатр и сниженные цены
Источник материала: Myfin
В каждый из тарифных планов «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» включен увеличенный пакет интернет-трафика: 10, 25 и 50 ГБ. А если подключиться к ним до 31 мая 2020 года, можно получить бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца! По акционной цене за них надо будет платить соответственно 13,5 рубля, 16,5 рубля и 20,5 рубля в месяц. Сниженная абонентская плата будет действовать 90 дней для новых пользователей*.
Отметим также, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.
Для удобства, свели все условия по новым тарифам в таблицу:
*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.
Как поменять свой тарифный план?
Сменить тарифный план можно в приложении «Мой МТС».
Что еще изменится?
С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.
Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.
Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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МТС проводит глобальное обновление тарифов с мобильным интернетом. В линейке Супер появились новые тарифы Супер 10 , Супер 25 и Супер max 50 . В них включены увеличенный...
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