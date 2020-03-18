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МТС запускает новые тарифы в линейке Супер : больше гигабайт, бесплатный кинотеатр и сниженные цены

18.03.2020 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МТС запускает новые тарифы в линейке «Супер»: больше гигабайт, безлимитный кинотеатр и сниженные цены

В каждый из тарифных планов «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» включен увеличенный пакет интернет-трафика: 10, 25 и 50 ГБ. А если подключиться к ним до 31 мая 2020 года, можно получить бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца! По акционной цене за них надо будет платить соответственно 13,5 рубля, 16,5 рубля и 20,5 рубля в месяц. Сниженная абонентская плата будет действовать 90 дней для новых пользователей*.

Отметим также, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц.

Для удобства, свели все условия по новым тарифам в таблицу:

«Супер 10»

«Супер 25»

«Супер max 50»

Пакеты интернета

10 ГБ

25 ГБ

50 ГБ

Безлимиты

Мессенджеры, соцсети

YouTube, мессенджеры, соцсети

YouTube, мессенджеры, соцсети

Доступ к онлайн-кинотеатру ivi

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Минуты на МТС и другие сети

400

Безлимит

Безлимит

Ежемесячная плата

13,50 рубля со скидкой*

16,50 рубля со скидкой*

20,50 рубля со скидкой*

*После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц.

Как поменять свой тарифный план?

Сменить тарифный план можно в приложении «Мой МТС».

Что еще изменится?

С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.

Подробнее о новых тарифных планах читайте здесь.

Партнерский материал. УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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МТС проводит глобальное обновление тарифов с мобильным интернетом. В линейке Супер появились новые тарифы Супер 10 , Супер 25 и Супер max 50 . В них включены увеличенный...
 
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