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В США смоделировали на видео уничтожение российских ядерных ракет, прикрытых ПВО
Источник материала: Tut.by
Главный поставщик оружия для Пентагона — компания Lockheed Martin Corp — выпустил видео, показывающее упреждающий удар по российским ядерным силам. Ролик посвящен работе научно-исследовательского подразделения Slunk Works. Оно отвечает за технологии самолетов американской авиации — включая U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor и F-35 Lightning II,
На кадрах короткого видео показана имитация удара по системам ПРО С-400 и ракетному комплексу «Тополь-М». Их сначала засекает самолет дальнего обнаружения, а затем уничтожает крылатая ракета.
«Тополь» — мобильный комплекс, использующий твердотопливные ракеты с новейшей системой управления, высокой точностью и большой полезной нагрузкой. Это первый ракетный комплекс, развернутый уже после распада Советского Союза.
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Под удар «попали» С-400 и «Тополь-М».
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