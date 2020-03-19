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В США смоделировали на видео уничтожение российских ядерных ракет, прикрытых ПВО

19.03.2020 10:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный поставщик оружия для Пентагона — компания Lockheed Martin Corp — выпустил видео, показывающее упреждающий удар по российским ядерным силам. Ролик посвящен работе научно-исследовательского подразделения Slunk Works. Оно отвечает за технологии самолетов американской авиации — включая U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет defence-blog.

На кадрах короткого видео показана имитация удара по системам ПРО С-400 и ракетному комплексу «Тополь-М». Их сначала засекает самолет дальнего обнаружения, а затем уничтожает крылатая ракета.

«Тополь» — мобильный комплекс, использующий твердотопливные ракеты с новейшей системой управления, высокой точностью и большой полезной нагрузкой. Это первый ракетный комплекс, развернутый уже после распада Советского Союза.

 
 
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