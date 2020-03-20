Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос доставки лекарств из аптек на дом, сообщил журналистам в четверг глава ведомства Владимир Караник.

Доставка на дом может стать возможной как по электронному рецепту, так и для безрецептурных лекартв.

"Если есть электронный рецепт, не надо бумажного носителя. То есть пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет электронный рецепт. Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону либо по интернету с доставкой на дом. Мы прорабатываем эту систему", – цитирует Караника БелТА .

Пока речь идет об аптеках, имеющих стационарную сеть, в частности, о дистрибьюторе "Фармация". Возможно, к этой системе смогут присоединиться и другие крупные сети.

Ранее появилась информация, что аптечные сети ADEL и "Добрыя лекi" запустили возможность онлайн-заказа лекарств с доставкой в ближайшую к покупателю аптеку. Онлайн-бронирование заработало почти во всех городах страны.

В связи с распространением инфекции COVID-19 Всемирная организация здравоохранения среди прочего рекомендовала сократить контакты и нахождение в людных местах. Отмечается, что новый вирус особенно опасен для пожилых людей.