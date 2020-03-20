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Серийного гаражного вора задержали в Барановичах

20.03.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Барановичского ГОВД задержали серийного гаражного вора, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Серийного гаражного вора задержали в Барановичах

В милицию с заявлением обратился житель Барановичей. Он рассказал, что неизвестный похитил из его гаража дизельное топливо и инструменты. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника. Им оказался горожанин 1970 года рождения. От его действий пострадали 18 человек. В гаражи фигурант проникал различными способами, после чего похищал ценные вещи.Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.

Серийного гаражного вора задержали в Барановичах

Правоохранители обращают внимание, что кражи в гаражно-строительных кооперативах не редкость. Чтобы проникнуть туда, злоумышленники чаще всего подбирают ключи, ломают навесные замки, ворота, отгибают кровлю, разрушают стены или крышу.

Серийного гаражного вора задержали в Барановичах

Серийного гаражного вора задержали в Барановичах

 
 
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  Сотрудники Барановичского ГОВД задержали серийного гаражного вора, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В милицию с заявлением обратился житель...
 
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