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Были уверены, что страна не бросит нас в беде — белорусские туристы

20.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Были уверены, что страна не бросит нас в беде — белорусские туристы

Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали белорусские туристы, которые прилетели сегодня в Минск из Внуково. Чартерный рейс из Москвы приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы отдыхали в Таиланде 12 дней, все было прекрасно. За два дня до вылета нам сказали, что нас не посадят на борт самолета до Москвы. В итоге с большими проблемами нас доставили в Москву. Во Внуково мы прилетели сегодня утром, — рассказали Оксана и Сергей из Бобруйска. — У нас была проблема улететь из Таиланда, но, когда мы прилетели в Москву, были уверены: наша страна нас не бросит и нас доставят домой».

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали белорусские туристы, которые прилетели сегодня в Минск из Внуково....
 
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