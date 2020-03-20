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Были уверены, что страна не бросит нас в беде — белорусские туристы
20.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали
«Мы отдыхали в Таиланде 12 дней, все было прекрасно. За два дня до вылета нам сказали, что нас не посадят на борт самолета до Москвы. В итоге с большими проблемами нас доставили в Москву. Во Внуково мы прилетели сегодня утром, — рассказали Оксана и Сергей из Бобруйска. — У нас была проблема улететь из Таиланда, но, когда мы прилетели в Москву, были уверены: наша страна нас не бросит и нас доставят домой».
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Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали белорусские туристы, которые прилетели сегодня в Минск из Внуково....
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