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Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу в Горках, произошедшую полтора года назад

21.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу, произошедшую полтора года назад. Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз по Могилевской области, владелец автомастерской в Горках в марте 2018 года обратился за помощью к правоохранителям — пропали деньги. Ночью, вырвав решетку и отжав окно, неизвестный проник в помещение автомастерской и похитил спрятанные в столе 1660 рублей. Камеры видеонаблюдения в тот период не работали.

Сотрудники милиции опросили всех работников автомастерской, на осмотре места происшествия эксперт изъял смывы вещества бурого цвета со стола и окна, следы обуви. Однако раскрыть преступление не удалось.

— Развитие истории произошло в декабре 2019 года, — рассказали в ведомстве. — Мужчина попал в поле зрения правоохранителей и при сверке биологического материала, изъятого в автомастерской, по учету данных ДНК Государственного комитета судебных экспертиз установлено совпадение с генотипом 39-летнего жителя Орши. Потерпевший подтвердил, что ранее, примерно в период совершения кражи, этот человек подрабатывал у него на шиномонтаже.
 
Мужчина признался, что совершил кражу, чтобы забрать «свое», потому что посчитал несправедливо низкой свою зарплату за три месяца работы. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

 

mogilevnews.by


 
 
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  Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу, произошедшую полтора года назад. Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз по Могилевской области,...
 
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