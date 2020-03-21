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Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу в Горках, произошедшую полтора года назад
21.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу, произошедшую полтора года назад. Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз по Могилевской области, владелец автомастерской в Горках в марте 2018 года обратился за помощью к правоохранителям — пропали деньги. Ночью, вырвав решетку и отжав окно, неизвестный проник в помещение автомастерской и похитил спрятанные в столе 1660 рублей. Камеры видеонаблюдения в тот период не работали.
Сотрудники милиции опросили всех работников автомастерской, на осмотре места происшествия эксперт изъял смывы вещества бурого цвета со стола и окна, следы обуви. Однако раскрыть преступление не удалось.
— Развитие истории произошло в декабре 2019 года, — рассказали в ведомстве. — Мужчина попал в поле зрения правоохранителей и при сверке биологического материала, изъятого в автомастерской, по учету данных ДНК Государственного комитета судебных экспертиз установлено совпадение с генотипом 39-летнего жителя Орши. Потерпевший подтвердил, что ранее, примерно в период совершения кражи, этот человек подрабатывал у него на шиномонтаже.
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Экспертиза ДНК помогла раскрыть кражу, произошедшую полтора года назад. Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз по Могилевской области,...
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