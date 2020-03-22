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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1954 год

22.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1954 год
В послевоенные годы менял свой облик Пинск. Строители возводили жилье, административ­ные помещения, здания учебных заведений, кор­пуса промышленных предприятий. Газета ши­роко освещала ударный труд горожан. Вот лишь несколько газетных сооб­щений.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

Еще свежи в памяти пинчан те дни, когда на углу улиц Зои Космодемьянской и Завальной был пустырь. Все напоминало следы вар­варского хозяйствования немецко-фашистских оккупан­тов. Не узнать теперь этого места. Слева разбит красивый парк, справа – высит­ся большое двухэтажное кирпичное здание, постро­енное коллективом стройтреста № 16. Днями здесь открыта новая детская го­родская больница. Она рассчитана на 50 коек. При больнице есть лаборатория, рентгенкабинет, физиоте­рапевтический кабинет.

(№ 109, 15 октября 1954 г.).

В НОВЫЕ ДОМА

За последние годы не­узнаваемо изменила свой облик улица Брестская. На бывших пустырях возведе­ны красивые жилые дома для рабочих фанерного за­вода, электростанции, спи­чечной фабрики. Сейчас здесь возводится корпус общежития для рабочих швейной фабрики.

(№ 113, 24 октября 1954 г.).

НА ВОДНЫХ ПУТЯХ

Днем и ночью, в любую погоду не останавливается движение караванов леса по Днепро-Бугскому каналу, Пине и Припяти. Плоты идут в столицу братской респуб­лики Киев. В Пинске, у сли­яния Пины и Струменя, на рейде формируется 110-й по счету с начала навигации большегрузный плот.

(№ 116, 31 октября 1954 г.).

ХЛЕБОЗАВОД ВСТУПИЛ В СТРОЙ

Одной из крупнейших побед коллектива треста № 16 является окончание строительства и сдача в эксплуатацию крупнейшего в городе предприятия пи­щевой промышленности – хлебозавода, оснащенного новейшей высокопроизво­дительной техникой. С вво­дом в эксплуатацию нового завода значительно расши­ряется ассортимент хлебо­булочных изделий.

(№ 135, 15 декабря 1954 г.).

 
 
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> В послевоенные годы менял свой облик Пинск. Строители возводили жилье, административ­ные помещения, здания учебных заведений, кор­пуса промышленных...
 
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