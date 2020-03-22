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Листая подшивки «Полесской правды»: история Пинщины год за годом. 1954 год
22.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Еще свежи в памяти пинчан те дни, когда на углу улиц Зои Космодемьянской и Завальной был пустырь. Все напоминало следы варварского хозяйствования немецко-фашистских оккупантов. Не узнать теперь этого места. Слева разбит красивый парк, справа – высится большое двухэтажное кирпичное здание, построенное коллективом стройтреста № 16. Днями здесь открыта новая детская городская больница. Она рассчитана на 50 коек. При больнице есть лаборатория, рентгенкабинет, физиотерапевтический кабинет.
(№ 109, 15 октября 1954 г.).
В НОВЫЕ ДОМА
За последние годы неузнаваемо изменила свой облик улица Брестская. На бывших пустырях возведены красивые жилые дома для рабочих фанерного завода, электростанции, спичечной фабрики. Сейчас здесь возводится корпус общежития для рабочих швейной фабрики.
(№ 113, 24 октября 1954 г.).
НА ВОДНЫХ ПУТЯХ
Днем и ночью, в любую погоду не останавливается движение караванов леса по Днепро-Бугскому каналу, Пине и Припяти. Плоты идут в столицу братской республики Киев. В Пинске, у слияния Пины и Струменя, на рейде формируется 110-й по счету с начала навигации большегрузный плот.
(№ 116, 31 октября 1954 г.).
ХЛЕБОЗАВОД ВСТУПИЛ В СТРОЙ
Одной из крупнейших побед коллектива треста № 16 является окончание строительства и сдача в эксплуатацию крупнейшего в городе предприятия пищевой промышленности – хлебозавода, оснащенного новейшей высокопроизводительной техникой. С вводом в эксплуатацию нового завода значительно расширяется ассортимент хлебобулочных изделий.
(№ 135, 15 декабря 1954 г.).
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> В послевоенные годы менял свой облик Пинск. Строители возводили жилье, административные помещения, здания учебных заведений, корпуса промышленных...
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