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Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия
22.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На территории Брестской области завершились мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Итоги акции корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.
Из нелегального оборота изъято 26 единиц неучтенного оружия, 614 боеприпасов к огнестрельному оружию, одна единица взрывного устройства, 1,4 кг взрывных веществ.
Добровольно сдано населением в органы внутренних дел 35 единиц незарегистрированного оружия, 1378 боеприпасов к огнестрельному оружию, 2 взрывных устройства, 300 грамм взрывных веществ.
К примеру, в конце февраля в Московский РОВД Бреста обратился горожанин, который в добровольном порядке сдал на уничтожение металлический фрагмент противотанкового ружья времен ВОВ и указал его местонахождение, которое он обнаружил в ходе проведения реконструкции фундамента частного дома в одной из деревень Брестского района.
В начале марта в милицию обратился житель Бреста, который добровольно выдал, предмет конструктивно схожий с пистолетом «ТТ» времен ВОВ. Мужчина пояснил правоохранителям, что данный пистолет он нашел в районе «Гребного канала» Бреста.
В Березовский РОВД обратился житель района, который добровольно выдал незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки 16 калибра. Оружие он обнаружил в доме, где ранее проживали его родители.
За незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия в отношении 40 граждан составлены административные протоколы.
Административная ответственность предусмотрена за:
Уголовная ответственность установлена за незаконное изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), составных частей и компонентов к нему, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) взрывчатых веществ (пороха) и взрывных устройств. Наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия
> На территории Брестской области завершились мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Итоги...
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