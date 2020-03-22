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Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия

22.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На территории Брестской области завершились мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Итоги акции корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.

Из нелегального оборота изъято 26 единиц неучтенного оружия, 614 боеприпасов к огнестрельному оружию, одна единица взрывного устройства, 1,4 кг взрывных веществ.

Добровольно сдано населением в органы внутренних дел 35 единиц незарегистрированного оружия, 1378 боеприпасов к огнестрельному оружию, 2 взрывных устройства, 300 грамм взрывных веществ.

К примеру, в конце февраля в Московский РОВД Бреста обратился горожанин, который в добровольном порядке сдал на уничтожение металлический фрагмент противотанкового ружья времен ВОВ и указал его местонахождение, которое он обнаружил в ходе проведения реконструкции фундамента частного дома в одной из деревень Брестского района.

Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия

В начале марта в милицию обратился житель Бреста, который добровольно выдал, предмет конструктивно схожий с пистолетом «ТТ» времен ВОВ. Мужчина пояснил правоохранителям, что данный пистолет он нашел в районе «Гребного канала» Бреста.

Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия

В Березовский РОВД обратился житель района, который добровольно выдал незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки 16 калибра. Оружие он обнаружил в доме, где ранее проживали его родители.

Правоохранители Брестчины подвели итоги профилактической акции по пресечению незаконного оборота оружия

УВД напоминает: лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие либо боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

За незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия в отношении 40 граждан составлены административные протоколы.

Административная ответственность предусмотрена за:

  • незаконное ношение либо перевозку газового, пневматического и метательного оружия – штраф в размере от 8 до 10 базовых величин с конфискацией оружия или без конфискации (такие действия, совершенные повторно в течение года, влекут уже уголовную ответственность);
  • незаконное приобретение, передачу во владение, хранение, перевозку, пересылку или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему, либо незаконное приобретение, передачу во владение, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией оружия (его составных частей) либо без конфискации (такие действия, совершенные повторно в течение года, влекут уже уголовную ответственность, предусматривающую арест на срок до 6 месяцев).

Уголовная ответственность установлена за незаконное изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), составных частей и компонентов к нему, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) взрывчатых веществ (пороха) и взрывных устройств. Наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Брест
 
 
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