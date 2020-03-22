ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЖКХ. Комфорт в доме, подъезде, во дворе

22.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Жилищный-эксплуатационный участок обслуживает 117,2 тыс.кв.м. общей площади жилых домов. Перечень работ, которыми занимаются его работники, объемен и разнообразен. Трудно сегодня представить, если бы эта служба остановила свою деятельность хотя бы на день. Поэтому на предприятии ведется постоянная работа по обслуживанию и сохранности жилищного фонда. Это, в свою очередь, ведет к снижению роста обращений граждан по вопросам содержания жилфонда и улучшению качества услуг.
За ответственное и добросовестное отношение к работе на этом участке в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поощрены по линии предприятия старший мастер Александр Иванович Иодь, столяр Чеслав Зыгмундович Бойса, рабочая Светлана Леонидовна Скопчинская.

ЖКХ. Комфорт в доме, подъезде, во дворе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилищный-эксплуатационный участок обслуживает 117,2 тыс.кв.м. общей площади жилых домов. Перечень работ, которыми занимаются его работники,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым людям и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика