ЖКХ. Комфорт в доме, подъезде, во дворе

Источник материала: Ивьевский край

Жилищный-эксплуатационный участок обслуживает 117,2 тыс.кв.м. общей площади жилых домов. Перечень работ, которыми занимаются его работники, объемен и разнообразен. Трудно сегодня представить, если бы эта служба остановила свою деятельность хотя бы на день. Поэтому на предприятии ведется постоянная работа по обслуживанию и сохранности жилищного фонда. Это, в свою очередь, ведет к снижению роста обращений граждан по вопросам содержания жилфонда и улучшению качества услуг.

За ответственное и добросовестное отношение к работе на этом участке в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поощрены по линии предприятия старший мастер Александр Иванович Иодь, столяр Чеслав Зыгмундович Бойса, рабочая Светлана Леонидовна Скопчинская.



