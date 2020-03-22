ЖКХ. Красота, чистота и порядок - это их заслуга

Источник материала: Ивьевский край

Сохранение города в чистоте, обеспечение своевременного вывоза отходов, благоустройство населенных пунктов, озеленение - все эти функции выполняют работники участка благоустройства, озеленения и санитарной очистки. Руководит этим важным звеном РУП ЖКХ Валерий Анатольевич Конон. Только по санитарной очистке вывезено за минувший год 32,4 тыс.м3 твердых коммунальных отходов и 16,8 тыс. м3 жидких отходов.

Работниками участка выполняется целый перечень работ, без которых просто невозможно представить нормальную жизнедеятельность населенных пунктов. Участком охвачены весь жилой сектор, все предприятия, учреждения города и района, гаражно-строительные и дачные кооперативы.

Среди лучших работников участка - водитель санитарной очистки Антон Александрович Борко, награжденный Благодарностью Министерства ЖКХ. А также грамотами предприятия поощрены водитель мусоровоза Евгений Станиславович Садовский, рабочая по благоустройству населенных пунктов Кристина Станиславовна Шевченко.



