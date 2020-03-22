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В минском метро введут оплату с помощью распознавания лиц
Источник материала: Партизан
В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об этом с одним из банков. Сначала система заработает на одном турникете, а тестировать её будут сами сотрудники банка, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Для пассажиров систему запустят, только когда она будет работать безупречно, сказал заместитель мэра Минска, передаёт агентство
Новая система оплаты будет распознавать лицо пассажира, которое привязано к его банковской карте, с помощью камеры по 120 точкам. При положительном результате сопоставления портретов турникет открывается, а с карточки автоматически списывается стоимость проезда.
Система оплаты проезда через распознавание лиц сейчас тестируется в метрополитене Москвы и уже работает в одном из городов Китая.
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В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об...
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