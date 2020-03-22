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В минском метро введут оплату с помощью распознавания лиц

22.03.2020 12:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об этом с одним из банков. Сначала система заработает на одном турникете, а тестировать её будут сами сотрудники банка, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Для пассажиров систему запустят, только когда она будет работать безупречно, сказал заместитель мэра Минска, передаёт агентство "Минск-Новости".

Новая система оплаты будет распознавать лицо пассажира, которое привязано к его банковской карте, с помощью камеры по 120 точкам. При положительном результате сопоставления портретов турникет открывается, а с карточки автоматически списывается стоимость проезда.

Система оплаты проезда через распознавание лиц сейчас тестируется в метрополитене Москвы и уже работает в одном из городов Китая.
 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об...
 
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