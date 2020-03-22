ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Глусском районе из-за непотушенного окурка чуть не сгорела деревня

22.03.2020 15:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Возле деревне Степановка Глусского района сгорело 20 гектаров травы, сообщаетМогилевское МЧС.

Ситуация осложнялась тем, что в этот день дул сильный ветер, и, стоило ему чуть изменить направление, и огонь перекинулся бы на окраинные дома деревни, которые находились совсем рядом с горящим полем.

Причиной ЧП стало то, что работница ОАО «Заря Коммуны», пастух, следившая на поле за крупным рогатым скотом, покурила и непотушенный окурок бросила на землю. Сухая трава мгновенно вспыхнула. Женщина пыталась тушить огонь самостоятельно, но из-за порывов ветра он мгновенно распространился. Мобильного телефона у нее не было, поэтому сообщить о пожаре она не могла.

Открыт административный процесс.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле деревне Степановка Глусского района сгорело 20 гектаров травы, сообщаетМогилевское МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика