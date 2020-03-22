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Что будет с урожаем? Аграрии Гродненской области рассказали, как сделать посевную успешной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теперь еще об одном ключевом назначении. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Говоря о причинах замены руководителя, глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. До этого Иван Крупко руководил одним из самых непростых районов – Минским. Государства выразил надежду, что это поможет ему на новом месте.
Юлия Огнева, СТВ:
Галина Буро, корреспондент:
А здесь уже вовсю пахнет зеленью. В Гродненском районе в СПК «Свислочь» ежегодно огурцы, помидоры и раннюю капусту начинают выращивать в теплице. За рассадой бережно ухаживают.
Елена Чечнецкая, овощевод СПК «Свислочь»:
В открытый грунт рассаду отправят в апреле, посеют и другие овощи. А уже в июне начнут собирать урожай капусты, в июле и августе пойдут огурцы с помидорами, затем морковь и лук. Свежие овощи отправят на полки магазинов.
Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады овощеводства хозяйства «Свислочь»:
Теплая погода, научный подход и трудолюбие белорусских земледельцев. Сегодня у агробизнеса тот самый случай, когда, как говорится, все карты в руки. Благоприятные условия на старте – залог удачного финиша!
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Новости Беларуси. Теперь еще об одном ключевом назначении. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко, сообщили в программе «Неделя» на...
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