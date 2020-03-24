Минчанин коллекционирует лотерейные билеты. Самому старому – почти две сотни лет

Источник материала: ОНТ

Коллекционеры – кто они? Одни собирают монеты, другие – банкноты. Есть и те, кто жизнь посвятил лотерейным билетам. В Беларуси такие коллекции можно сосчитать по пальцам. Владелец самой большой – минчанин Виктор Суворов. Испания, Италия, Венесуэла – в погоне за счастливым билетиком объехал весь мир. Самому старому свидетельству выигрыша почти две сотни лет.





Говорить о своей коллекции Виктор Суворов может часами. Собирать лотерейные билеты начал 18-летним мальчишкой. С возрастом зависимость, как считает сам, только окрепла. В его руках побывали тысячи экземпляров разных времен и народов. А начиналось все, как в фантастической комедии Тима Бёртона – билет в руки тогда еще школьника попал случайно.

Виктор Суворов, коллекционер: «Я подумал, это тоже, наверное, какое-то интересное направление – вместе с облигациями денежными знаками. Тогда было сложнее коллекционировать, найти себе подобного человека по лотереям – не было интернета. Тем не менее слеты коллекционеров проходили. Клубы были практически во всех городах».

С появлением интернета коллекция, как и знания о ней, стала расти быстрее. Виктор Геннадьевич часами проводил в переписках с единомышленниками из-за рубежа, не пропускал ни одного онлайн-аукциона. Впрочем, как и сейчас. Несколько недель назад коллекцию пополнил экземпляр 1822 года. Настоящий эксклюзив!

И если к бумаге время благосклонно, расстояние – главный повод для печали коллекционера. С возрастом уезжать «на разведку» получается все реже, да и каждый диковинный экземплярчик обходится в круглую сумму.

Несмотря на то что официальная история лотерей в Европе началась в середине XV века, этот вид азартных развлечений с многовековой историей. Розыгрыши прошли путь от нелегального развлечения знати до дел общегосударственного значения. Эти лотереи – настоящие билеты в прошлое – Англия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Венесуэла. Вот билеты эпохи ларьков и автоматов. В Советском Союзе ими выдавали сдачу в магазинах и даже посвящали кинокартины.

Скоро увидеть лотереи вживую белорусы смогут и на самой тусовочной улице белорусской столицы. Они пополнят экспозицию музея «Гроши».

Военные лотереи 1942-1943, послевоенные билеты Всесоюзного фестиваля молодежи – гордость этой коллекции – детская продовольственная карточка 1919-го. По словам коллекционера, вещь штучная. Найти можно только на мировых аукционах. В те годы документ мог обеспечить ребенка провизией на месяц.

Андрей Мисько, коллекционер, директор музея денег Groshi: «Можно проследить историю страны. Это уникальные вещи. Встречаются в одном, двух, пяти экземплярах. Какие-то лотереи – вы можете открыть аукционы Беларуси, России, мировые, и вы не найдете ни одного экземпляра в продаже».

Люди, собирающие лотереи, утверждает Виктор Суворов, сами не азартны. Современные билеты он покупает лишь для коллекции. Однажды ему все же улыбнулась удача – он выиграл стиральную машину. Правда, сейчас уверен: даже счастливый билет не променял бы на приз.

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