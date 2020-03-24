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Третий танкер с нефтью для Беларуси из Азербайджана прибыл в порт Одессы
Источник материала: ОНТ
Третий танкер с азербайджанской нефтью в объеме 85 тысяч тонн для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехима» Александра Тищенко.
По словам Тищенко, танкер уже разгружают, а нефть на Мозырский НПЗ поступит до конца марта.
Ранее Беларусь договорилась с азербайджанской нефтяной компанией Socar на поставку 250 тысяч тонн нефти в марте. Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим», сообщал о том, что Socar в текущем году может поставить для Беларуси до 1 млн тонн нефти.
Фото: © Fotolia / hanohiki
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Третий танкер с азербайджанской нефтью в объеме 85 тысяч тонн для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна...
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