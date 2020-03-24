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Последствия пожара в Браславском районе

24.03.2020 19:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Две постройки уничтожило полностью и жилой дом не обошло стороной - последствия пожара в Браславском районе. Там сгорели два здания, и еще в одном повреждена крыша и стены. По данным МЧС, хозяйка жилища и сарая живет одна. И во время ЧП она находилась возле дома. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах инцидента. Предположительно, стихия могла разыграться из-за неосторожного обращения с огнем, но кем конкретно,  пока не известно. 
 
 
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Две постройки уничтожило полностью и жилой дом не обошло стороной - последствия пожара в Браславском районе. Там сгорели два здания, и еще в одном повреждена крыша...
 
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