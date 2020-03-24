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Пьяный водитель в Минском районе пытался скрыться от инспекторов ГАИ

24.03.2020 21:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный водитель в Минском районе пытался скрыться от инспекторов ГАИ

В Минском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили в УВД Минского облисполкома.

21 марта поздно вечером сотрудникам ГАИ поступила информация, что явно нетрезвый мужчина купил бутылку водки в магазине в агрогородке Острошицкий, затем сел за руль «Мерседеса» и уехал. 

Инспекторы увидели автомобиль недалеко от магазина и подали сигнал водителю остановиться. Однако мужчина попытался скрыться на большой скорости, но все-таки его задержали. 

Как оказалось, водитель, 42-летний минчанин, гостивший у родственников, был пьян – 1,50 промилле.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Ранее его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.

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В Минском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили в УВД Минского облисполкома. 21 марта поздно вечером сотрудникам ГАИ поступила...
 
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