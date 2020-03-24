|
Пьяный водитель в Минском районе пытался скрыться от инспекторов ГАИ
Источник материала: ОНТ
В Минском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили в УВД Минского облисполкома.
21 марта поздно вечером сотрудникам ГАИ поступила информация, что явно нетрезвый мужчина купил бутылку водки в магазине в агрогородке Острошицкий, затем сел за руль «Мерседеса» и уехал.
Инспекторы увидели автомобиль недалеко от магазина и подали сигнал водителю остановиться. Однако мужчина попытался скрыться на большой скорости, но все-таки его задержали.
Как оказалось, водитель, 42-летний минчанин, гостивший у родственников, был пьян – 1,50 промилле.
Мужчину привлекли к административной ответственности. Ранее его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили в УВД Минского облисполкома. 21 марта поздно вечером сотрудникам ГАИ поступила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)