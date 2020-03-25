Источник материала: Кировец

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75­летию Великой Победы.

Напомним, что главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Внести свой вклад в сохранение и приумножение природных богатств Республики Беларусь может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайшее от вас лесничество и заявить о своем желании.

Телефоны лесничеств размещены на сайте лесхоза – bobrles.by

Для того, чтобы принять участие в акции «Неделя леса­2020», гражданам необходимо обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.

Регистрация добровольных участников «Неделя леса­2020» будет проводиться с 21 по 27 марта 2020 года.

ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».