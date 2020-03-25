ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Неделя леса»

25.03.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75­летию Великой Победы.

«Неделя леса»

Напомним, что главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Внести свой вклад в сохранение и приумножение природных богатств Республики Беларусь может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайшее от вас лесничество и заявить о своем желании.

Телефоны лесничеств размещены на сайте лесхоза – bobrles.by

Для того, чтобы принять участие в акции «Неделя леса­2020», гражданам необходимо обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.

 Регистрация добровольных участников «Неделя леса­2020» будет проводиться с 21 по 27 марта 2020 года.

ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75­летию...
 
Новости дня
Новости разные
 
На контроле силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика