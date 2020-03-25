Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75летию Великой Победы.
Напомним, что главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.
Внести свой вклад в сохранение и приумножение природных богатств Республики Беларусь может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайшее от вас лесничество и заявить о своем желании.
Телефоны лесничеств размещены на сайте лесхоза – bobrles.by
Для того, чтобы принять участие в акции «Неделя леса2020», гражданам необходимо обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.
Регистрация добровольных участников «Неделя леса2020» будет проводиться с 21 по 27 марта 2020 года.
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».