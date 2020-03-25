Сжигайте мусор по правилам!

Источник материала: Кировец





В центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о том, что горит сухая растительность вблизи д.Вилы. В ходе проверки установлено, что произошло загорание сухой растительности на заброшенном земельном участке садового товарищества «Приозерное». Причина загорания — нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора. Пенсионер, который пренебрег данными правилами, был привлечен к административной ответственности.

Еще одно возгорание сухой растительности произошло вблизи д.Костричи. По вине гражданина Н., который сжигал мусор, также нарушая правила пожарной безопасности, загорелась сухая трава на необрабатываемом земельном участке ОАО «Кировский райагропромтехснаб». Общая площадь горения составила 0,9 га, при этом создавалась угроза распространения горения на лесной массив. Пожар ликвидировали спасатели. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Напоминаем требования по безопасному сжиганию мусора:

Для сжигания мусора должна быть подходящая погода, а именно отсутствие ветра. Ведь, как известно он способствует распространению горения за пределы кострища.

Если вы определили, что погода подходящая, необходимо позаботиться о месте разведения костра. Во-первых, сжигание мусора возможно на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, при этом расстояние до лесных массивов должно составлять не менее 20 метров. Во-вторых, необходимо позаботиться о невозможности распространения огня по земле. Для этого необходимо окапать кострище до начала минерального слоя почвы.

Место сжигания мусора должно быть обеспечено средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой объемом не менее 10 л, лопата и т. п.).

И, наконец, самое значимое – нельзя оставлять костер без присмотра, необходимо постоянно контролировать процесс горения и после того как вы сожгли мусор, угли, золу нужно пролить водой либо закопать песком.

Помните, что выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. В исключительных случаях нарушителей привлекают и к уголовной ответственности (статьи 270, 276 Уголовного Кодекса Республики Беларусь).

Анастасия Юрченко, инспектор СПиВО РОЧС.