«Я будто потеряла брата»: Кейт Миддлтон эмоционально высказалась принцу Гарри

Источник материала: ОНТ

«Мегзит»стал настоящим потрясением для всей королевской семьи. Так, 38-летняя Кейт Миддлтон очень тяжело перенесла последнюю встречу с 35-летним принцем Гарри, сообщает издание Daily Star.

Напомним, что в начале марта герцоги Сассекские посетили Великобританию. Для официального выхода они в последний раз воссоединились с герцогами Кембриджскими в качестве членов королевской семьи. Это произошло на День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.

Кейт и её супруг вели себя очень сдержано перед публикой. Многим показалось, что между членами королевской семьи чувствовался холод. Однако Кейт Миддлтон удалось поймать момент, чтобы поговорить с Гарри наедине.

«Кейт понимала, что это может быть последний шанс, когда она сможет высказаться эмоционально», — рассказал инсайдер. Герцогиня Кембриджская с трудом сдерживала слёзы. Она рассказывала Гарри о том, как тяжело они с принцем Уильямом переживали их отъезд с Меган в Канаду.

«Она отвела его в сторону и сказала: "Я как будто потеряла брата". Кейт также вспомнила о детях: принц Джордж и принцесса Шарлотта ужасно скучают по своему любимому дяде. Ещё они хотят увидеть маленького кузена», — рассказал человек из близкого окружения королевой семьи.

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