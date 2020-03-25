В ОАО «Быховрайагропромтехснаб» одним из первых в поле выехал Вячеслав Кадушкин

Источник материала: Маяк Преднепровья

Поля ОАО «Быховрайагропромтехснаб» расположены на большом расстоянии, от Верхней Тощицы до Студенки. И буквально каждое поле вдоль и поперек уже успел объехать на тракторе Беларус-1822 механизатор Вячеслав Кадушкин. Начиная с ранней весны и до поздней осени, он работает то на вспашке, то во время кормозаготовки отвозит сенаж и силос, да и зимой его техника не простаивает — вывозит органику. Разве что несколько недель находился на ремонте, перебрал коробку передач, заменил некоторые детали, чтобы в самый разгар посевной техника не подвела и всегда была в исправном состоянии.





Вот и сейчас в поле Вячеслав выехал одним из первых, подцепив к трактору новенький разбрасыватель твердых минеральных удобрений. Калийно-фосфорные удобрения механизатор вносит под яровой сев, а также производит подкормку пастбищ, многолетних трав. Ежедневная выработка составляет от 90 до 150 га в зависимости от вида работ. Всего уже минеральные удобрения им внесены на площади 1500 гектаров. Как только завершит эту работу, займется вспашкой почвы.

Родители Вячеслава родом из Лудчиц. Жили в Украине, где и родился Слава, но после развала Советского Союза переехали в наш Приднепровский край. Здесь и стал он «прирастать» к земле. Сначала работал слесарем в колхозе «Белоруссия», затем в ОАО «Днепровское отделение по ПТО АПК», тоже слесарем. А после переименования организации стал трудиться трактористом-машинистом в райагропромтехснабе. Здесь же познакомился с будущей супругой, которая тогда работала бухгалтером.

Светлана сразу приглянулась Вячеславу, вскоре сыграли свадьбу, родился сын Саша. С тех пор уже прошло более двух десятков лет, сын вырос, стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Сейчас занимается ремонтом автомобилей.

Семья Кадушкиных живет в общежитии, но новоселье не за горами. Строят новый просторный двухэтажный коттедж. В своем саду Вячеслав со Светланой высадили саженцы яблони и черешни. Несмотря на развернувшуюся стройку, весной, когда сады цветут, здесь очень красиво, а в прошлом году уже собрали первый урожай яблок.

Все у Вячеслава, как он признается, в жизни удается: любимая работа, счастливая семья. Руководство открытого акционерного общества о нем отзывается хорошо. За время своей трудовой деятельности Кадушкин зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным работником. Закрепленную за ним технику содержит в порядке. Не случайно ему поручаются наиболее ответственные участки работ как во время проведения весенней посевной кампании, так и во время заготовки кормов, уборки урожая.

Кроме того, механизатор всегда выполняет доведенные задания в строгом соответствии с технологическими требованиями. Качественная и результативная работа Вячеслава Кадушкина не осталась незамеченной. Неоднократно он награждался почетными грамотами и благодарностями.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.