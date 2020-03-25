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«Мы желаем счастья вам!..»

25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

20 марта в разных уголках Земли отметили Международный день счастья. Этот праздник появился в реестре всемирных торжественных событий в 2012 году. Таким образом ООН признали актуальность и значимость благополучия людей во всем мире, одинаковое право на счастье для всех.
В нашем городе традиционной стала флеш-акция, приуроченная к Международному дню счастья. Участие в ней принимают активисты районных организаций ОО «Белорусский союз женщин» и «Белорусский фонд мира», а также районный информационно-идеологический центр. Вот и в тот день горожанам, которые спешили по своим делам, вручали открытки с поздравлениями «Возьми счастье с собой!». И на лицах людей зажигались улыбки. Бать счастливым – это же так здорово!
Д. Владимиров.

 
 
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20 марта в разных уголках Земли отметили Международный день счастья. Этот праздник появился в реестре всемирных торжественных событий в 2012
 
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