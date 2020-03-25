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«Мы желаем счастья вам!..»
25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
20 марта в разных уголках Земли отметили Международный день счастья. Этот праздник появился в реестре всемирных торжественных событий в 2012 году. Таким образом ООН признали актуальность и значимость благополучия людей во всем мире, одинаковое право на счастье для всех.
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20 марта в разных уголках Земли отметили Международный день счастья. Этот праздник появился в реестре всемирных торжественных событий в 2012
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