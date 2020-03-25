«Стадион для народа, который помнит о природе и смотрит в будущее». Смотрите видеопрезентацию национальной арены

Источник материала: Tut.by

Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы. Из нее можно узнать много интересных подробностей о будущем спортивном объекте, который обещают гармонично вписать в парковую среду и сделать ультрасовременным.

Что будет представлять собой стадион

Стадион будет рассчитан на 33 тысячи мест и будет включать в себя навес, трибуну, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, администрацию (во время соревнований — для организаторов), помещения для СМИ, технические помещения для соревнований и администрации, коммерческое помещение, подземную стоянку, игровую зону и другие.



Скриншот с «Беларусь 1»

Общая площадь застройки составляет примерно 48 тысяч квадратных метров, в том числе надземная 42 тысячи квадратных метра, подземная — 6 тысяч. Сейчас идет подготовка площадки возле стадиона «Трактор» под строительство.

По каким нормам будут проектировать и строить стадион

Проектирование и строительство стадиона будет осуществляться по китайским

стандартам, нормам и техническим условиям с соблюдением технических требований и рекомендаций международной футбольной федерации ФИФА, УЕФА без их

адаптации к действующим нормам и стандартам Республики Беларусь.

За что в проектах отвечает Китай, а за что — Беларусь

Согласно документам китайская сторона:

— несет ответственность за изыскания, проектирование, строительство и управление

строительством стадиона до даты передачи результатов белорусской стороне; — предоставляет необходимую технику, оборудование и материалы для реализации

проектов; — командирует необходимое количество персонала в Республику Беларусь для

реализации проектов; — обеспечивает стадион вспомогательными сооружениями, необходимыми для

выполнения его основных функций внутри красной линии земельного участка.

Белорусская же сторона:

— несет ответственность за оформление всех разрешительных документов на

использование земельных участков и других необходимых документов для реализации проектов; — представляет китайской стороне предварительную оценку воздействия

местонахождения стадиона и бассейна на окружающую среду; — удаляет все наземные и подземные препятствия и барьеры в пределах территорий,

согласованных сторонами, включая здания, деревья, инженерные сети и т.д.; — подводит трубопроводы, дороги, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и

связь и т.д., временно используемые для строительства, к согласованным двумя

сторонами месторасположениям; — предоставляет информацию о месторасположении песчаных карьеров, карьеров по

добыче грунта и гравия; — оказывает содействие в вывозе строительного мусора со строительных площадок; — до эксплуатации объектов завершает строительство всех вспомогательных

инфраструктурных объектов за пределами красной линии земельных участков; — подводит дороги, трубопроводы, водоснабжение и канализацию, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение, связь, кабельное ТВ, интернет и другие к

согласованным двумя сторонами месторасположениям; — предоставляет необходимое оборудование для подключения кабельного ТВ и

интернета; — проводит озеленение площадок и благоустройство территории; — осуществляет последующее функционирование, управление и обслуживание

стадиона после приемки-сдачи.

Кроме того, Беларусь обязуется установить возле стадиона памятную табличку с указанием информации о предоставленной Китаем помощи.

Отметим, что китайцы построят в Минске и новый бассейн. Общая стоимость двух объектов оценивается в 235 млн долларов.