«Стадион для народа, который помнит о природе и смотрит в будущее». Смотрите видеопрезентацию национальной арены

Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы. Из нее можно узнать много интересных подробностей о будущем спортивном объекте, который обещают гармонично вписать в парковую среду и сделать ультрасовременным.
Стадион будет рассчитан на 33 тысячи мест и будет включать в себя навес, трибуну, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, администрацию (во время соревнований — для организаторов), помещения для СМИ, технические помещения для соревнований и администрации, коммерческое помещение, подземную стоянку, игровую зону и другие.
Общая площадь застройки составляет примерно 48 тысяч квадратных метров, в том числе надземная 42 тысячи квадратных метра, подземная — 6 тысяч. Сейчас идет подготовка площадки возле стадиона «Трактор» под строительство.
По каким нормам будут проектировать и строить стадион
Проектирование и строительство стадиона будет осуществляться по китайским
стандартам, нормам и техническим условиям с соблюдением технических требований и рекомендаций международной футбольной федерации ФИФА, УЕФА без их
адаптации к действующим нормам и стандартам Республики Беларусь.
За что в проектах отвечает Китай, а за что — Беларусь
Согласно документам китайская сторона:
— несет ответственность за изыскания, проектирование, строительство и управление
строительством стадиона до даты передачи результатов белорусской стороне;
— предоставляет необходимую технику, оборудование и материалы для реализации
проектов;
— командирует необходимое количество персонала в Республику Беларусь для
реализации проектов;
— обеспечивает стадион вспомогательными сооружениями, необходимыми для
выполнения его основных функций внутри красной линии земельного участка.
Белорусская же сторона:
— несет ответственность за оформление всех разрешительных документов на
использование земельных участков и других необходимых документов для реализации проектов;
— представляет китайской стороне предварительную оценку воздействия
местонахождения стадиона и бассейна на окружающую среду;
— удаляет все наземные и подземные препятствия и барьеры в пределах территорий,
согласованных сторонами, включая здания, деревья, инженерные сети и т.д.;
— подводит трубопроводы, дороги, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и
связь и т.д., временно используемые для строительства, к согласованным двумя
сторонами месторасположениям;
— предоставляет информацию о месторасположении песчаных карьеров, карьеров по
добыче грунта и гравия;
— оказывает содействие в вывозе строительного мусора со строительных площадок;
— до эксплуатации объектов завершает строительство всех вспомогательных
инфраструктурных объектов за пределами красной линии земельных участков;
— подводит дороги, трубопроводы, водоснабжение и канализацию, теплоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение, связь, кабельное ТВ, интернет и другие к
согласованным двумя сторонами месторасположениям;
— предоставляет необходимое оборудование для подключения кабельного ТВ и
интернета;
— проводит озеленение площадок и благоустройство территории;
— осуществляет последующее функционирование, управление и обслуживание
стадиона после приемки-сдачи.
Кроме того, Беларусь обязуется установить возле стадиона памятную табличку с указанием информации о предоставленной Китаем помощи.