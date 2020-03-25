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«Стадион для народа, который помнит о природе и смотрит в будущее». Смотрите видеопрезентацию национальной арены

25.03.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы. Из нее можно узнать много интересных подробностей о будущем спортивном объекте, который обещают гармонично вписать в парковую среду и сделать ультрасовременным.

Открыть/скачать видео (25.31 МБ)

Что будет представлять собой стадион

Стадион будет рассчитан на 33 тысячи мест и будет включать в себя навес, трибуну, помещения для зрителей, VIP-помещение, помещения для спортсменов, администрацию (во время соревнований — для организаторов), помещения для СМИ, технические помещения для соревнований и администрации, коммерческое помещение, подземную стоянку, игровую зону и другие.


Скриншот с «Беларусь 1»

Общая площадь застройки составляет примерно 48 тысяч квадратных метров, в том числе надземная 42 тысячи квадратных метра, подземная — 6 тысяч. Сейчас идет подготовка площадки возле стадиона «Трактор» под строительство.

По каким нормам будут проектировать и строить стадион

Проектирование и строительство стадиона будет осуществляться по китайским
стандартам, нормам и техническим условиям с соблюдением технических требований и рекомендаций международной футбольной федерации ФИФА, УЕФА без их
адаптации к действующим нормам и стандартам Республики Беларусь.

За что в проектах отвечает Китай, а за что — Беларусь

Согласно документам китайская сторона:

— несет ответственность за изыскания, проектирование, строительство и управление
строительством стадиона до даты передачи результатов белорусской стороне;

— предоставляет необходимую технику, оборудование и материалы для реализации
проектов;

— командирует необходимое количество персонала в Республику Беларусь для
реализации проектов;

— обеспечивает стадион вспомогательными сооружениями, необходимыми для
выполнения его основных функций внутри красной линии земельного участка.

Белорусская же сторона:

— несет ответственность за оформление всех разрешительных документов на
использование земельных участков и других необходимых документов для реализации проектов;

— представляет китайской стороне предварительную оценку воздействия
местонахождения стадиона и бассейна на окружающую среду;

— удаляет все наземные и подземные препятствия и барьеры в пределах территорий,
согласованных сторонами, включая здания, деревья, инженерные сети и т.д.;

— подводит трубопроводы, дороги, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и
связь и т.д., временно используемые для строительства, к согласованным двумя
сторонами месторасположениям;

— предоставляет информацию о месторасположении песчаных карьеров, карьеров по
добыче грунта и гравия;

— оказывает содействие в вывозе строительного мусора со строительных площадок;

— до эксплуатации объектов завершает строительство всех вспомогательных
инфраструктурных объектов за пределами красной линии земельных участков;

— подводит дороги, трубопроводы, водоснабжение и канализацию, теплоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение, связь, кабельное ТВ, интернет и другие к
согласованным двумя сторонами месторасположениям;

— предоставляет необходимое оборудование для подключения кабельного ТВ и
интернета;

— проводит озеленение площадок и благоустройство территории;

— осуществляет последующее функционирование, управление и обслуживание
стадиона после приемки-сдачи.

Кроме того, Беларусь обязуется установить возле стадиона памятную табличку с указанием информации о предоставленной Китаем помощи.

Отметим, что китайцы построят в Минске и новый бассейн. Общая стоимость двух объектов оценивается в 235 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, который в Минске построят китайцы.
 
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