Брестскими пограничниками задержаны четверо нарушителей правил пребывания из Афганистана и Нигерии

Источник материала: Виртуальный Брест

22 марта брестские пограничники в областном центре выявили четверых нарушителей правил пребывания: двоих граждан Афганистана и двоих – Нигерии. У жителей Африки истекли сроки действия виз, а у афганцев их вообще не было.





Граждане Афганистана представились туристами и рассказали, что в Минске познакомились с двумя нигерийцами, а затем все вместе на такси отправились в Брест. Цель внезапного вояжа из столицы в приграничье никто из иностранцев пояснить так и не смог.





Далее было установлено, что граждане Нигерии находились в стране в качестве предпринимателей. Оказывается, они предложили производителю дверей из Минской области наладить поставки древесины ценных пород, однако на деловую встречу так и не явились. Примечательно, что пограничникам мужчины также представились бизнесменами, но уже продавцами мобильных телефонов.





В итоге в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение правил пребывания. В настоящее время правонарушители находятся в ИВС Брестской пограничной группы. Их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.