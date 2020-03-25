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Застрявшим в Беларуси иностранцам продлят визы

25.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иностранцам, застрявшим в Беларуси, продлят визы. 300 человек из ближнего зарубежья из-за карантина не могут выехать к себе на родину, передает телеканал «МИР24».

Всем, кто стал заложником закрытых границ, разрешают остаться в республике более 90 дней. Для этого им необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания или регистрации. Если зарубежный гость узнал об отмене рейса по приезде в аэропорт, он может оформить визу прямо там. По словам сотрудников МВД, ведомство делает все возможное, чтобы помочь гражданам других стран в решении любых вопросов.

«Если будут открываться маршруты следования иностранцев, то мы будем, конечно, способствовать их возвращению на территорию страны. Но если же мир по-прежнему будет закрыт, даже для собственных граждан (они же не виноваты, что государства их гражданской принадлежности не впускает их и отменяет соответствующие авиарейсы), то они являются заложниками этой ситуации. Мы будем им помогать», – сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун.

Власти Беларуси не исключают и дальнейшее продление виз, если вспышка вируса в ближайшие месяцы не пойдет на спад.



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Всем, кто стал заложником закрытых границ, разрешают остаться в республике более 90 дней.
 
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