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Застрявшим в Беларуси иностранцам продлят визы
25.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иностранцам, застрявшим в Беларуси, продлят визы. 300 человек из ближнего зарубежья из-за карантина не могут выехать к себе на родину, передает телеканал «МИР24».
Власти Беларуси не исключают и дальнейшее продление виз, если вспышка вируса в ближайшие месяцы не пойдет на спад.
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Всем, кто стал заложником закрытых границ, разрешают остаться в республике более 90 дней.
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