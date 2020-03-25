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В Лоеве во время ремонта второго этажа обрушились плиты перекрытия здания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 марта в двенадцатом часу вечера в Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания.
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Мужчины быстро вышли из сооружения, никто не пострадал. Площадь обрушения составила примерно 50 кв. метров, на наружных стенах видны трещины. Здание ограждено, в него запрещается входить.
Решается вопрос о демонтаже обрушившихся строительных конструкций. Причина случившегося выясняется.
Несколько месяцев назад в новостройке на Дзержинского обрушилась плита перекрытия.
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Новости Беларуси. 24 марта в двенадцатом часу вечера в Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания. По сведениям МЧС Беларуси, рухнули 6 плит строения,...
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