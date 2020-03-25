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Голкипер «Шахтёра» Максим Малютин сыграл четвертый «сухой» матч в плей-офф

25.03.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Голкипер «Шахтёра» Максим Малютин сыграл четвертый «сухой» матч в плей-офф

Добиться успеха в серии с «Неманом» «Шахтёру» помогла уверенная игра голкипера Максима Малютина. В плей-офф он провел уже четвертый матч «на ноль».

По этому показателю Малютин обогнал вратаря «Юности» Игоря Брикуна, который дважды сыграл «на ноль» в четвертьфинале и не пропустил в одной игре полуфинальной серии с «Динамо-Молодечно». При этом Малютин стал первым вратарем в истории чемпионатов Беларуси, которому удалось провести четыре «сухих» матча в одной серии плей-офф.

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Добиться успеха в серии с «Неманом» «Шахтёру» помогла уверенная игра голкипера Максима Малютина. В плей-офф он провел уже четвертый матч «на ноль». По этому...
 
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