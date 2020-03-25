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Закроют ли в Слуцке магазин «Светофор»

25.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В SlutskGorod обратился читатель с просьбой выяснить, действительно ли закрывают магазин «Светофор». Ответ администрации кого-то может удивить, а кого-то даже порадовать.

«Сегодня по сарафанному радио новость была, что «Светофор» закрывают. А по нормальному радио ничего не передавали?», - интересуется читатель.

На этот вопрос в администрации торгового объекта ответили, что магазин не закрывают.

- На данный момент мы ищем место в Слуцке, где будет ещё один «Светофор». Приглашаем граждан за покупками, - сказала директор магазина Лариса Филатенкова.

Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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Слуцкое «сарафанное» радио передаёт, что магазин «Светофор» на грани закрытия. Мы узнали, так ли это на самом деле.
 
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