Закроют ли в Слуцке магазин «Светофор»

Источник материала: Слуцк Город

В SlutskGorod обратился читатель с просьбой выяснить, действительно ли закрывают магазин «Светофор». Ответ администрации кого-то может удивить, а кого-то даже порадовать.

«Сегодня по сарафанному радио новость была, что «Светофор» закрывают. А по нормальному радио ничего не передавали?», - интересуется читатель.

На этот вопрос в администрации торгового объекта ответили, что магазин не закрывают.

- На данный момент мы ищем место в Слуцке, где будет ещё один «Светофор». Приглашаем граждан за покупками, - сказала директор магазина Лариса Филатенкова.

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