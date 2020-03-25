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Закроют ли в Слуцке магазин «Светофор»
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В SlutskGorod обратился читатель с просьбой выяснить, действительно ли закрывают магазин «Светофор». Ответ администрации кого-то может удивить, а кого-то даже порадовать.
«Сегодня по сарафанному радио новость была, что «Светофор» закрывают. А по нормальному радио ничего не передавали?», - интересуется читатель.
На этот вопрос в администрации торгового объекта ответили, что магазин не закрывают.
- На данный момент мы ищем место в Слуцке, где будет ещё один «Светофор». Приглашаем граждан за покупками, - сказала директор магазина Лариса Филатенкова.
Slutsk-Gorod.by
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Слуцкое «сарафанное» радио передаёт, что магазин «Светофор» на грани закрытия. Мы узнали, так ли это на самом деле.
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