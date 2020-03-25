Фотофакт: «Евроопт» разжаловали?

Источник материала: Новости Дзержинска

Сегодня наблюдали за сменой вывески в ТЦ «Дискавери» и гадали: это что, получается, «Евроопт» разжаловали?

Шутки шутками, а магазин «Евроопт», который успешно работал уже на протяжении пары лет в ТЦ «Дискавери» (ул. 11 июля, 3А/1), сегодня спешно переименовывали в «Хит! Стандарт». С чем это было связано, пока непонятно (возможно с тем, что количество «Еврооптов» на квадратный метр земли белорусской и так превышает все допустимые нормы), так что будем говорить просто о свершившемся факте.













Что же такое этот самый «Хит!»? Во-первых, это дискаунтер, то есть за интересными ценами на самые разные продукты вполне можно заглянуть. Причем, как оказалось, в Дзержинске уже есть три таких дискаунтера: «Хит! Экспресс» по адресам ул. Советская, д.7, ул. Пераможцев, д.1Б-2 и ул. Лермонтова, д.10А.



Во-вторых, как вы, наверное, заметили, тут у нас открывается не «Экспресс», а «Стандарт». И разница присутствует не только в размерах торговых площадей. Поговаривают (на офсайте), что цены на около 100 товаров в «Стандарт» версии еще более интересные, чем в «Экспресс». Помимо этого, представлен более широкий ассортимент, есть фруктово-овощная зона и расширена выкладка промышленных товаров.

Так что ставим вас в известность, а потом разберемся с подробностями.



