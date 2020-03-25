В Солигорске насмерть разбился мотоциклист

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Солигорске, сообщили в паблике «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/soligorsk_auto

Смертельная авария произошла днем 25 марта. По предварительной информации, 25-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался во встречный автобус.

В результате ДТП байкер от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: vk.com/soligorsk_auto

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.