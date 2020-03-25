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В Солигорске насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Солигорске,
Смертельная авария произошла днем 25 марта. По предварительной информации, 25-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался во встречный автобус.
В результате ДТП байкер от полученных травм умер на месте происшествия.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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По предварительной информации, 25-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался во встречный автобус.
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