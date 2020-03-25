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Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо

25.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инспекторы ГАИ, проезжая по Варшавскому шоссе, увидели автомобиль «Nissan Qashqai» с включенной аварийной сигнализацией, стоявший на крайней левой полосе. Рядом находилась растерянная девушка, которая явно не знала, что делать. Милиционеры подошли к брестчанке и спросили, что произошло. Девушка рассказала, что в какой-то момент в автомобиле стали раздаваться странные звуки и машина перестала ехать.

Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо

Выставив знак аварийной остановки, осмотрев колеса машины, сотрудник ГАИ обнаружил, что одно из них пробито металлическим предметом. Пока его коллега успокаивала девушку и регулировала дорожное движение, правоохранитель заменил колесо.

Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо
 Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо

Горожанка искренне поблагодарила офицеров милиции за помощь, а те в свою очередь пожелали ей безопасных дорог.

 
 
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  Инспекторы ГАИ, проезжая по Варшавскому шоссе, увидели автомобиль «Nissan Qashqai» с включенной аварийной сигнализацией, стоявший на крайней левой полосе. Рядом...
 
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