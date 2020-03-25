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Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо
25.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инспекторы
Выставив знак аварийной остановки, осмотрев колеса машины, сотрудник
Горожанка искренне поблагодарила офицеров милиции за помощь, а те в свою очередь пожелали ей безопасных дорог.
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