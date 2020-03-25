 Сотрудники ГАИ помогли брестчанке заменить колесо

Источник материала: Виртуальный Брест

Инспекторы ГАИ , проезжая по Варшавскому шоссе, увидели автомобиль «Nissan Qashqai» с включенной аварийной сигнализацией, стоявший на крайней левой полосе. Рядом находилась растерянная девушка, которая явно не знала, что делать. Милиционеры подошли к брестчанке и спросили, что произошло. Девушка рассказала, что в какой-то момент в автомобиле стали раздаваться странные звуки и машина перестала ехать.





Выставив знак аварийной остановки, осмотрев колеса машины, сотрудник ГАИ обнаружил, что одно из них пробито металлическим предметом. Пока его коллега успокаивала девушку и регулировала дорожное движение, правоохранитель заменил колесо.







Горожанка искренне поблагодарила офицеров милиции за помощь, а те в свою очередь пожелали ей безопасных дорог.