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Николас Кейдж везде! Посмотрите, как мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой
Источник материала: ОНТ
Мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой. Видео размещено на Reddit.
Пользовательница Reddit под ником u/cyXie опубликовала видео ванной комнаты, в которой буквально везде есть изображения голливудского актера Николаса Кейджа. Шутку мужа большинство оценили.
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Николас Кейдж везде! Посмотрите, как мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой
Мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой. Видео размещено на Reddit. Пользовательница Reddit под ником u/cyXie опубликовала видео ванной комнаты, в...
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