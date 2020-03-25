Николас Кейдж везде! Посмотрите, как мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой

Источник материала: ОНТ

Мужчина изменил дизайн ванной комнаты, не посоветовавшись с женой. Видео размещено на Reddit.

Пользовательница Reddit под ником u/cyXie опубликовала видео ванной комнаты, в которой буквально везде есть изображения голливудского актера Николаса Кейджа. Шутку мужа большинство оценили.

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