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Наконец-то весна? Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ближайшее три дня в Беларуси ожидается потепление, хотя по ночам всё ещё будут морозы.
Как
28 марта также пройдёт без дождей. Ночью похолодает до -4… +3°C, на отдельных территориях воздух может остыть до -6°C. Днём воздух нагреется до +10… +15°C, по юго-западу – до +17°C.
29 марта ночью в основном без осадков, днём в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до 0… +6°C, днём – поднимется до +7… +14°C.
Недавно мы рассказывали о приметах на конец марта.
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Новости Беларуси. В ближайшее три дня в Беларуси ожидается потепление, хотя по ночам всё ещё будут морозы. Как сообщает Белгидромет, 27 марта в республике...
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