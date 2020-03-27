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На парковке в минском ТЦ водитель пробил стену, вылетел на другой уровень и упал на эскалатор (фото)

27.03.2020 09:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 26 марта, на подземной парковке минского торгового центра «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина Renault на одном уровне паркинга пробила стену и заблокировала эскалатор на другом уровне. Об этом TUT.by сообщил читатель. Что стало причиной и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно. Есть версия, что водитель перепутал педали.

 
 
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Вчера вечером, 26 марта, на подземной парковке минского торгового центра «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина Renault на одном уровне паркинга пробила стену и...
 
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