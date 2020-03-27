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На парковке в минском ТЦ водитель пробил стену, вылетел на другой уровень и упал на эскалатор (фото)
Источник материала: KYKY>
Вчера вечером, 26 марта, на подземной парковке минского торгового центра «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина Renault на одном уровне паркинга пробила стену и заблокировала эскалатор на другом уровне. Об этом TUT.by
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На парковке в минском ТЦ водитель пробил стену, вылетел на другой уровень и упал на эскалатор (фото)
Вчера вечером, 26 марта, на подземной парковке минского торгового центра «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина Renault на одном уровне паркинга пробила стену и...
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