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В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Как будем трудиться и отдыхать в следующем месяце

27.03.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Какие переносы ожидают жителей страны в апреле — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 9 октября 2019 г. № 688 суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.

При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.

Напомним, 28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — Праздник труда.

В пресс-службе правительства уточнили, что на текущий момент изменений в график переноса рабочих дней на 2020 год не вносилось. В случае, если ситуация изменится, дополнительная информация появится на официальном сайте Совета Министров.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Какие переносы ожидают жителей страны в апреле — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
 
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