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В Столине на пожаре хозяина дома спас мужчина, проезжавший мимо на велосипеде

27.03.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 марта в 15.55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Столине по ул. Лермонтова, 7.

В Столине на пожаре хозяина дома спас мужчина, проезжавший мимо на велосипеде

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Столинского РОЧСАлександр Минчик, когда спасатели прибыли на место происшествия, из двери дома шёл дым, а 65-летний хозяин дома, получивший ожоги, находился на улице.

Установлено, что хозяин и хозяйка на момент возгорания находились в доме. Хозяйка проснулась от того, что почувствовала запах дыма, которым была заполнена вся комната. Она выбежала на улицу, побежала к соседям, попросила помочь спасти мужа и вызвать спасателей.

На помощь прибежали две женщины. Они вошли в дом, но вынуждены были вернуться из-за пламени. Одна из женщин выбежала на дорогу и остановила велосипедиста. 46-летний мужчина поспешил на помощь. Однако в дом невозможно было войти из-за пламени. Тогда его облили водой, он вошёл в дом, нашёл хозяина и вытащил его на улицу.

Хозяин дома получил термические ожоги пламенем обеих стоп и голени. Пострадало 9 процентов тела. Он госпитализирован в Столинскую ЦРБ.

Проверку по факту получения горожанином телесных повреждений проводит Столинский РОВД. А в Столинском РОЧС готовят материалы на поощрение мужчины, который спас человека.

 
 
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  24 марта в 15.55 в Столинский РОЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Столине по ул. Лермонтова, 7. Как рассказал Медиа-Полесью начальник Столинского...
 
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