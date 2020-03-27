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«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной
Источник материала: СТВ
О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла
Эти известные снимки Короткевича – последние. Летом 1984 года он отправляется в двухнедельную командировку на Полесье – посмотреть журналистским глазом на места, которые он уже посетил 15 лет назад.
К началу этого путешествия Короткевич уже серьёзно болел, лежал накануне в реанимации, но всё же поехал. Сегодня многие задаются вопросом – зачем? И только близкие знают: за этим поступком, как, собственно, и за каждым, огромный смысл.
Лина Готовская, заведующая Оршанским музеем В. С. Короткевича:
І сябры бачылі, што ён трымаўся з апошніх сіл, але не успрымаў заўвагі, што: «Давай вернемся, спынім падарожжа».
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«Сава – гэта вельмі дрэнны знак. Яна – прадвеснік смерці». Как Короткевич отправился на плоту по рекам, чтобы попрощаться с родиной
О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Эти известные снимки Короткевича – последние. Летом 1984 года он...
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