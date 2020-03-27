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Что изменится в Беларуси с 1 апреля
Источник материала: Партизан
Нас ждет несколько подорожаний.
С 1 апреля значительных изменений в законодательстве не произойдёт, пишет
Увеличится базовая арендная плата
С 1 апреля базовая арендная плата будет составлять 17,85 рубля. Рост составит 95 копеек, то есть 5,6%.
Подорожают сигареты
Вырастут цены на некоторые марки сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг».
Некоторые виды Monte Carlo, Camel, Winston поставщика «Табак-инвест» подорожают на 5−10 копеек.
Из сигарет «Беларусьторга» на 10 копеек вырастет цена на Davidoff (Refine White, Refine Black), Bond Street (Blue Selection, Premium Special), на 15 копеек — цена на Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims), на 20 копеек — на Pall Mall (Superslims Azure, Superslims Violet).
Подорожает алкоголь
Представители компаний-импортёров рассказали об ожидаемом повышении цен на импортируемый алкоголь. Прогнозируется, что стоимость вина и крепких напитков для магазинов и заведений общепита вырастет в пределах 10−15%, хотя точный размер роста цены не называют.
Среди основных причин, по которым импортёры спиртного собираются повысить цены, — рост курса евро и возросшие затраты на транспортировку.
Для допуска к участию в дорожном движении не нужно будет показывать сертификат гостехосмотра
С 1 апреля для получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении не нужно будет показывать сертификат о прохождении гостехосмотра.
В декабре 2019 года указом № 492 введён новый перечень документов, необходимых для проведения гостехосмотра. В частности, не нужно представлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению, медицинскую справку о состоянии здоровья, а также разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств.
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Нас ждет несколько подорожаний.
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