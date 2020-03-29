Сегодня – день памяти о Ниле Гилевиче

В 15 лет он дебютировал в печати. За свою жизнь успел стать кандидатом филологических наук в БГУ и даже – поработать колхозном почтальоном. Нил Гилевич – один из восьми народных поэтов Беларуси и автор произведений, который навсегла вошли в историю нашей литературы.





30 сентября 1931 года, 88 лет назад, родился Нил Гилевич. В 15 лет он дебютировал в печати. За свою жизнь успел стать кандидатом филологических наук в БГУ и даже – поработать колхозном почтальоном. Нил Гилевич – один из восьми народных поэтов Беларуси и автор произведений, который навсегла вошли в историю нашей литературы.





В 1975-м в списках появилась анонимная поэма «Сказ пра Лысую Гару». Под ней стояла подпись «Францішак Вядзьмак-Лысагорскі». «Быў час, быў век, была эпоха…», — кто теперь не знает этих строк из поэмы.









В поэме не было примет диссидентства, однако в некоторым смысле она стала культовой. В сатирической манере неизвестный автор описывал быт писателей в дачном поселке литераторов возле Лысой Горы под Минском.





Астрэйка, той, што ў сотнях песняў





Уславіў некалі будан,





За кожнай кроквай клікаў цесляў:





— Ну, злазьце, хлопцы, кроплю дам!





Стары празаік Аляксееў —





Ён генерал сапраўдны быў:





Не ставіў хаты, град не сеяў —





Склеп-бомбасховішча зрабіў.





Паколькі проза не даецца,





Дык сакратар СП Ткачоў





Уцёк на ўчастак выдавецтва,





Сказаўшы: «Прэч ад стукачоў!»





Вот небольшой отрывок из этого произведения. Автор не пожалел никого.





В 2003 году Нил Гилевич неожиданно объявил о своем авторстве и о том, что сюжеты из дачной жизни ему подбрасывал Микола Аврамчик. Сам Аврамчик очень обиделся на такие слова. Он утверждает, что поэму они писали совместно с Гилевичем. Вот так была раскрыта одна из сокровенных тайн белорусской литературы.





Написал всеми любимые хиты





Нил Гилевич — автор романа в стихах «Родныя дзеці». Всем известны песни на его стихи.





«Вы шуміце бярозы» («А я лягу-прылягу»)





«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»





За векам век плыве-цячэ,





А мы ідзем, ідзем… I што ж?





О, як далёка нам яшчэ





Да Беларусі!





Ужо няўсцерп нам крыж пакут,





I мы крычым, крычым, але —





Не дакрычаліся пакуль





Да Беларусі.





А можа быць, яна — міраж,





I ўсе мы трызнім? Бо чаму ж





Не далятае голас наш





Да Беларусі?





Відаць, пракляцця знак ляжыць





На нас ад роду, і таму





Так цяжка шлях нам церабіць





Да Беларусі.





Равуць вятры, грымяць грамы,





Пыл засціць вочы нам, і ўсё ж,





I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы





Да Беларусі!