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Старшеклассница из Слуцка рассказала, как полюбила физику и стала финалисткой конкурса идей «Першыя»

31.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Учащаяся 10 класса средней школы №11 г. Слуцка Елизавета Гринюк вошла в десятку финалистов конкурса идей для белорусских старшеклассников «Першыя». В интервью SlutskGorod девушка рассказала, как разработала свой проект, что мотивировало к изучению физики и о своих планах на будущее.

До 8-го класса Лиза не проявляла никакого интереса к физике - говорит, что эта наука была сложной и не понятной. Но когда в школу пришёл новый учитель Дмитрий Чернов, по-настоящему увлеклась предметом.

 Уроки физики стали интересными и оживлёнными. Я с нетерпением ждала занятий и с удовольствием их посещала, — рассказывает Лиза. — Однажды в школу приехал преподаватель из БГУ, чтобы провести несколько встреч со школьниками, дать пару уроков и рассказать о своих достижениях. Дмитрий Валерьевич предложил сходить на встречу, но я неохотно согласилась. И только после второго занятия поняла, что наука эта далеко не скучная.

Лиза вспоминает, как потом ребят на автобусе два раза в месяц в течение всего учебного года возили в Минск на занятия в БГУ.

 Первое время от школы мы ездили целым автобусом. Но с каждым разом ребят становилось всё меньше, пока не осталось только шесть человек. Занятия в БГУ продолжались, по большей части теоретические, но несколько раз нас возили в институт физики, там было очень интересно, — говорит она. — Ближе к лету поездки стали реже, и тогда мы с Дмитрием Валерьевичем начали самостоятельно заниматься. Готовились к олимпиаде по физике, а позже работали над первым нашим совместным проектом.

Осенью 2019 года, когда Елизавета училась в 9-м классе, она узнала о проекте «Першыя». Тогда девушка предложила учителю вместе с ней придумать и разработать новую идею. Но что это будет, не могла сказать.

 Однажды мы поехали в Минск на конкурс. А когда возвращались, обратили внимание на электросамокаты, которые просто стояли посреди столичных улиц. Их обычно собирают по всему городу и отправляют на станцию для зарядки, а это очень накладно. Мы решили придумать нечто такое, что могло бы заряжать эти самокаты, пока они вот так стоят. И придумали беспроводные платформы, которыми можно заряжать не только электросамокаты, но и любые гаджеты.

Разработку проекта Лиза делала вместе с учителем физики. Во время работы много времени проводили в интернете, искали нужную информацию, заказывали недостающие детали. 

— Когда соединяются науки, создаётся проект. У нас обычно работают в совокупности две - физика и математика. Но если нужно что-то автоматизировать или написать мобильное приложение, подключаем информатику, — объясняет девушка.  Провода сейчас везде, поэтому нашу беспроводную зарядку можно использовать даже в быту, заряжая электрочайник или микроволновку. А если хорошо подумать, такая разработка подойдёт и для медицинских электрических аппаратов, и для робототехники.



    Слева направо: учащиеся СОШ №11 Тимофей Стамбовский и Елизавета Гринюк, учитель физики Дмитрий Чернов

Лиза считает, что сама никогда не смогла бы добиться успеха в работе над проектом. Говорит, что в первую очередь это заслуга её учителя Дмитрия Чернова. Ведь до его прихода физика ей была абсолютно неинтересна.

 Любым предметом ребёнка нужно заинтересовать, завлечь. Возможно, даже игрой. И здесь задача учителя, как это сделать, как привить жажду к знаниям. В моём случае это был Дмитрий Валерьевич, —  с нескрываемой гордостью говорит Лиза. — Каждый учитель должен понимать, что когда нам детям интересно, тогда приходит желание узнать, что же там дальше. Только в этом случае мы видим цель и понимаем, для чего идём к ней. Ведь школа - это работа, над которой каждый трудится ради своего будущего.

На следующий год в планах Елизаветы уже есть идея очередного проекта. Но что это будет, она пока не говорит. О том, как добиться успеха, охотно делится фразой, которая стала её девизом по жизни: «Не важно, сколько ты спишь, главное, что ты делаешь после того, как проснулся». 

Будущее Лиза хочет напрямую связать с физикой и математикой. Школьница уверена: люди с подобными талантами нужны везде, и очень надеется, что в Беларуси найдётся место, где она сможет реализовать свои идеи.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Елизавета Гринюк, учащаяся 10 класса средней школы №11 г. Слуцка, стала победителем республиканского конкурса идей "Першыя". Девушка рассказала, как разработала свой...
 
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