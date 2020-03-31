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«Да оставьте вы уже меня в покое»: лев сбежал от своего потомства и рассмешил сеть (ВИДЕО)

31.03.2020 16:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Да оставьте вы уже меня в покое»: лев сбежал от своего потомства и рассмешил сеть (ВИДЕО)

В интернет попало видео, на котором лев убегает от своих львят. Ролик стал вирусным, пишет портал ridus.ru.

На кадрах лев идет по дороге, а за ним следуют четыре маленьких львенка. В какой-то момент отец начинает убегать от малышей, которые тут же бросаются за ним. Когда лев снова переходит на шаг, львята догоняют его.

Видеоролик набрал свыше 400 тысяч просмотров на сайте Gyfcat. Интернет-пользователей рассмешило поведение животного: «Я прям слышу это: "Пап, пап, что делаешь, ну пап"», «Бедный лев. Он такой:" Да оставьте вы уже меня в покое!"».  

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В интернет попало видео, на котором лев убегает от своих львят. Ролик стал вирусным, пишет портал ridus.ru. На кадрах лев идет по дороге, а за ним следуют четыре...
 
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