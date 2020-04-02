В Гродно пьяный парень взял ливневую решетку и разбил припаркованный автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Гродно милиционеры задержали местного жителя, который разбил припаркованный автомобиль, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, 24-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ливневую решетку и разбил припаркованный без нарушений ПДД на улице Кабяка Volkswagen Polo.

Выбывшие на место милиционеры изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент хулиганских действий, и по горячим следам задержали подозреваемого. О произошедшем парень ничего не помнит.