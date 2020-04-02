|
В Гродно пьяный парень взял ливневую решетку и разбил припаркованный автомобиль
Источник материала: Tut.by
В Гродно милиционеры задержали местного жителя, который разбил припаркованный автомобиль,
Как рассказали в милиции, 24-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ливневую решетку и разбил припаркованный без нарушений ПДД на улице Кабяка Volkswagen Polo.
Выбывшие на место милиционеры изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент хулиганских действий, и по горячим следам задержали подозреваемого. О произошедшем парень ничего не помнит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О произошедшем парень ничего не помнит.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)