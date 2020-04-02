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Конфликт исчерпан. Ситуация вокруг «Радуга» сегодня разрешилась
02.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
1 апреля в Солигорске разразился довольно крупный по местным меркам скандал со всей атмосферой рейдерских захватов из 90-х между владельцем «Дариды» Владимиром Делендиком и руководством «Торгового дома «Радуга-свет». Однако этот инцидент оказался непродолжительным,
По словам Владимира Делендика, в четверг, 2 апреля, стороны обсудили все острые двухсторонние вопросы и пришли к полному согласию.
Известно, что на сегодняшний день дочери Владимира Делендика Наталье принадлежит 85% акций ООО «Торговый дом «Радуга-свет». Вчера на собрании, проходившем в главном офисе ООО «Торговый дом «Радуга-свет» было озвучено, что при возврате денег Владимир Делендик выходит из состава учредителей, получая свою долю и проценты. В СМИ он заявил, что «Радуга» таких денег не найдет. Но, вопреки заявлению, требуемая сумма была найдена.
Сегодня, 2 апреля, в офисе ЧУП «Дарида» состоялось второе собрание с участием двух учредителей. В ходе конструктивного разговора стороны достигли договоренности и составили проект документа. Следующая встреча сторон состоится 8 апреля, об этом будет сообщено дополнительно
При этом утверждается, что в сети появилась недостоверная информация, а суть конфликта в офисе «Радуги» была приувеличена.
Наталья Заяц прокомментировала видео, которое наделало шума:
— Я записала видео, чтобы защитить себя и семью. В сеть информацию я не запускала. Она была предназначена для подстраховки. И должна была появиться только в том случае, если что-то случится со мной или моей семьей. Одну флешку я передала Владимиру Делендику через Сергея Шабуню, бывшего начальника службы экономической безопасности. Вторая спрятана в надежном месте.
Если есть специалисты, которые могут отследить пути попадания видео в сеть - пожалуйста. Мне самой интересно это узнать. Не логично запускать «посмертное» видео при жизни.
Ещё хотелось бы поблагодарить всех за слова поддержки. Мы читали комментарии, некоторые вызывали слезы на глазах. Спасибо всем, кто с нами. Отдельную благодарность выражаем нашему коллективу. Мы ценим каждого! — сказала супруга руководителя ТД «Радуга-свет».
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1 апреля в Солигорске разразился скандал со всей атмосферой рейдерских захватов из 90-х между владельцем «Дариды» Владимиром Делендиком и руководством «Торгового...
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