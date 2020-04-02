Конфликт исчерпан. Ситуация вокруг «Радуга» сегодня разрешилась

Источник материала: Слуцк Город





1 апреля в Солигорске разразился довольно крупный по местным меркам скандал со всей атмосферой рейдерских захватов из 90-х между владельцем «Дариды» Владимиром Делендиком и руководством «Торгового дома «Радуга-свет». Однако этот инцидент оказался непродолжительным, сообщает «Лидер Пресс».

По словам Владимира Делендика, в четверг, 2 апреля, стороны обсудили все острые двухсторонние вопросы и пришли к полному согласию.

Известно, что на сегодняшний день дочери Владимира Делендика Наталье принадлежит 85% акций ООО «Торговый дом «Радуга-свет». Вчера на собрании, проходившем в главном офисе ООО «Торговый дом «Радуга-свет» было озвучено, что при возврате денег Владимир Делендик выходит из состава учредителей, получая свою долю и проценты. В СМИ он заявил, что «Радуга» таких денег не найдет. Но, вопреки заявлению, требуемая сумма была найдена.

Сегодня, 2 апреля, в офисе ЧУП «Дарида» состоялось второе собрание с участием двух учредителей. В ходе конструктивного разговора стороны достигли договоренности и составили проект документа. Следующая встреча сторон состоится 8 апреля, об этом будет сообщено дополнительно

При этом утверждается, что в сети появилась недостоверная информация, а суть конфликта в офисе «Радуги» была приувеличена.

Наталья Заяц прокомментировала видео, которое наделало шума:

— Я записала видео, чтобы защитить себя и семью. В сеть информацию я не запускала. Она была предназначена для подстраховки. И должна была появиться только в том случае, если что-то случится со мной или моей семьей. Одну флешку я передала Владимиру Делендику через Сергея Шабуню, бывшего начальника службы экономической безопасности. Вторая спрятана в надежном месте.

Если есть специалисты, которые могут отследить пути попадания видео в сеть - пожалуйста. Мне самой интересно это узнать. Не логично запускать «посмертное» видео при жизни.

Из-за чего произошел конфликт? Из-за недостоверной информации, которая доносилась обоим учредителям. Это вызвало недопонимание с обеих сторон.

Ещё хотелось бы поблагодарить всех за слова поддержки. Мы читали комментарии, некоторые вызывали слезы на глазах. Спасибо всем, кто с нами. Отдельную благодарность выражаем нашему коллективу. Мы ценим каждого! — сказала супруга руководителя ТД «Радуга-свет».