Госстандарт против ZARA: некоторые модели признали опасными и и запретили продавать в Беларуси

В реестр опасной продукции Госстандарта попали некоторые виды женской и детской одежды от испанского бренда ZARA.





Из женской коллекции бренда сотрудники Госстандарта забраковали две блузки, брюки, топ и боди. Вся одежда не прошла проверку по показателю “воздухопроницаемость”.

Тесты показали, что одна блузка и брюки, к примеру, вообще не пропускают воздух.





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Из детского ассортимента в список попал школьный пиджак и две куртки для девочек ясельного возраста. Эти изделия, в основном, забраковали по показателю “гигроскопичность”: некоторые виды одежды в 7,5 раз хуже впитывают влагу, чем это допускается.





Указанные товары внесены в реестр опасной продукции Госстандарта. С 29 марта 2020 года ввозить и продавать их на территории Беларуси запрещено.