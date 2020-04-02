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Госстандарт против ZARA: некоторые модели признали опасными и и запретили продавать в Беларуси
Источник материала: Партизан
Одежду известного европейского бренда признали опасной и запретили продавать в Беларуси
Фото Госстандарт
В реестр опасной продукции Госстандарта попали некоторые виды женской и детской одежды от испанского бренда ZARA.
Из женской коллекции бренда сотрудники Госстандарта забраковали две блузки, брюки, топ и боди. Вся одежда не прошла проверку по показателю “воздухопроницаемость”.
Тесты показали, что одна блузка и брюки, к примеру, вообще не пропускают воздух.
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Из детского ассортимента в список попал школьный пиджак и две куртки для девочек ясельного возраста. Эти изделия, в основном, забраковали по показателю “гигроскопичность”: некоторые виды одежды в 7,5 раз хуже впитывают влагу, чем это допускается.
Указанные товары внесены в реестр опасной продукции Госстандарта. С 29 марта 2020 года ввозить и продавать их на территории Беларуси запрещено.
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Одежду известного европейского бренда признали опасной и запретили продавать в Беларуси
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