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Шорт-лист Букеровской премии объявили в Лондоне
Источник материала: ОНТ
Писатели из Ирана, Аргентины, Германии, Японии, Мексики и Нидерландов были включены в шорт-лист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом
Всего жюри конкурса в этом году рассматривало 124 книги.
Букеровская премия ежегодно присуждается писателю за одно произведение. Оно публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз в 50 тысяч фунтов делят писатель и переводчик.
Обладатель Букеровской премии 2020 будет назван 19 мая.
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Писатели из Ирана, Аргентины, Германии, Японии, Мексики и Нидерландов были включены в шорт-лист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском...
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