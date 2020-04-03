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Шорт-лист Букеровской премии объявили в Лондоне

03.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шорт-лист Букеровской премии объявили в Лондоне

Писатели из Ирана, Аргентины, Германии, Японии, Мексики и Нидерландов были включены в шорт-лист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Всего жюри конкурса в этом году рассматривало 124 книги.

Букеровская премия ежегодно присуждается писателю за одно произведение. Оно публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз в 50 тысяч фунтов делят писатель и переводчик.

Обладатель Букеровской премии 2020 будет назван 19 мая.

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Писатели из Ирана, Аргентины, Германии, Японии, Мексики и Нидерландов были включены в шорт-лист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском...
 
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