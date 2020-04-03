Мнение: Писал ли Сацук статьи за деньги и позорно ли журналисту собирать средства на свою работу?

Источник материала: Ежедневник

«Проплаченные статьи» - этим обвинением часто разбрасываются граждане, недовольные журналистскими публикациями. Обе стороны конфликта, раскрытого в материале, подозревают журналиста в получении денег от оппонента.

Так же думает и читатель, если изложенные в материале факты просто не подтверждают его личного мнения.

Парадокс заключается в том, несмотря на свою репутацию продажных дельцов, журналисты в Беларуси не берут деньги за написание статей, если это не реклама. Я не могу этого знать, однако я в этом уверена.

Большинству журналистов никто денег просто не предлагает. Никогда не предлагали денег и мне, хотя в комментариях к некоторым материалам встречались обвинения в подкупе. Правда, было несколько случаев, когда через меня «купить» пытались редакторов «Ежедневника».

В одном из таких случаев торговый центр планировал повысить арендные ставки и ожидал протеста ипэшников. Он просил нас опубликовать аналитическую статью, в котором ипэшники выставлялись бы в качестве отсталой формы бизнеса, умеющей вести деловые переговоры только посредством громкого крика. После выхода материала, у сайта купили бы долгосрочную рекламу. Я сказала, что обсужу с редактором.

Сергей Сацук ответил, что статью мы подготовить готовы, но выводы нашей аналитики, скорее всего, окажутся неприятными для заказчика. На объективную аналитику торговый центр не согласился, с чем мы мирно и разошлись.

Я также вспоминаю интересный разговор Сергея с одной предпринимательницей, которая просила написать об уголовном деле, фигурантом которого она являлась. Она сказала, что предлагала материалы другому порталу, и даже деньги предлагала, но они отказались и от денег, и от материалов. Сергей также отказался от всех предложений и добавил, что никто из журналистов денег у нее не возьмет. Почему? Просто вот такие они, наши продажные журналисты.

Но ведь Сацук деньги взял?!

В сюжете на телевидении взял конверт. И сейчас, после ареста, сочувствующие ему указывают на абсурдность квалификации обвинения как взятки. Мол, если журналист взял деньги за написание статьи, то имеет право, и никакая это не взятка. И вообще, он не должностное лицо, и сажать его не зачем. Это все так. Но меня печалит, что в информационном пространстве укрепилось-таки представление, что Сацук взял деньги именно за написание статьи. А это хоть и не уголовное преступление, но все же как-то неприлично.

Поэтому мне хочется еще раз подчеркнуть то, что уже говорил и сам Сергей в интервью другим СМи, и не раз писалось на нашем портале.

Посмотрите внимательно обличительный сюжет на «Беларусь-1». Он там говорит: «Много обращений, на самом деле. И со стороны бизнеса, и со стороны других, кто готов оказать поддержку журналистским расследованиям. Я вот опубликовал, если хотите, кидайте туда деньги».

Что опубликовал и куда предлагает кидать деньги Сергей? Речь идет фактически о краудфандинге – публичном сборе денег на журналистские расследования. Объявил Сергей о старте сбора в своем блоге на «Если надоела системная коррупция в Беларуси», в котором открыто просит жертвовать средства на продолжение журналистских расследований.

Сергей пытался запустить краудфандинг на платформе «Улей», но она отказала ему, так как тема коррупции «имеет в своей основе споры, противостояния, оспаривание мнений». Поэтому Сергею пришлось открыть сбор пожертвований на сайте «Ежедневника», опубликовав реквизиты для перечисления средств. Он обязался по окончанию года в установленном порядке задекларировать все полученные средства, и заплатить с них налоги.

В эфире «Беларусь-1» объявление о старте сбора средств, опубликованное Сергеем, диктор прочитал таким голосом, как будто это что-то позорное. Но это абсолютно нормальная практика для СМИ, не имеющих доступа к государственному бюджету. Например, краудфандингом занимается журнал «Имена».

Как разбогатеть на журналистских расследованиях?

Каждый, кто когда-либо работал с Сергеем, знает, что ответил бы Сергей своим жертвователям, если бы кому-нибудь из них пришло в голову намекнуть, что за свои пожертвования они хотят неких для себя выгод. Ведь именно принципиальность позволила ему стать лучшим журналистом-расследователем в стране.

Ни одно из его расследований не содержат вымышленных фактов. Кроме того, по мере получения информации о коррупции от своих источников, он сразу передавал ее Департаменту финансовых расследований КГК. Который нашел оригинальный способ его за это отблагодарить…

И еще одна очевидная вещь: журналисты, жаждущие легких денег, в расследователи не идут. Сергей решил заниматься самой опасной, самой затратной и самой сложной из сфер журналистики. Если бы он хотел разбогатеть, писал бы скучные репортажи с бизнес-ивентов, либо стал бы редактором крупного государственного СМИ, куда деньги от налогоплатеьщиков стекаются независимо от качества контента.

Интересно, сейчас, сидя в тюрьме, он жалеет, что не выбрал в свое время эту стезю?