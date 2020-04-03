Пьяный бесправник пытался уйти от погони в Крупском районе

Источник материала: ОНТ

Пьяный водитель пытался скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ в Крупском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УДВ Миноблисполкома.



Инцидент произошел 1 апреля около 23:30, когда инспекторы ГАИ, дежурившие на трассе Толочин-Крупки, обратили внимание на легковой Mitsubishi Pajero с запотевшими окнами. Требование остановиться водитель авто проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре он свернул на лесную дорогу и оказался в тупике, где он и был задержан.

Подозрения инспекторов подтвердились, 33-летний минчанин, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, был пьян. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,91 промилле.

Теперь бесправнику грозит административная ответственность, как, впрочем, и хозяину авто, который также находился в авто во время погони и также был пьян.

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