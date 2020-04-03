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Пьяный бесправник пытался уйти от погони в Крупском районе
Источник материала: ОНТ
Пьяный водитель пытался скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ в Крупском районе. Об этом
Подозрения инспекторов подтвердились, 33-летний минчанин, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, был пьян. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,91 промилле.
Теперь бесправнику грозит административная ответственность, как, впрочем, и хозяину авто, который также находился в авто во время погони и также был пьян.
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Пьяный водитель пытался скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ в Крупском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УДВ Миноблисполкома. Инцидент произошел...
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