ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пьяный бесправник пытался уйти от погони в Крупском районе

03.04.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пьяный бесправник пытался уйти от погони в Крупском районе

Пьяный водитель пытался скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ в Крупском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УДВ Миноблисполкома.


Инцидент произошел 1 апреля около 23:30, когда инспекторы ГАИ, дежурившие на трассе Толочин-Крупки, обратили внимание на легковой Mitsubishi Pajero с запотевшими окнами. Требование остановиться водитель авто проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре он свернул на лесную дорогу и оказался в тупике, где он и был задержан.

Подозрения инспекторов подтвердились, 33-летний минчанин, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, был пьян. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,91 промилле.

Теперь бесправнику грозит административная ответственность, как, впрочем, и хозяину авто, который также находился в авто во время погони и также был пьян.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный водитель пытался скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ в Крупском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УДВ Миноблисполкома. Инцидент произошел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники выступили с заявлением по поводу задержания Сергея Сацука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика