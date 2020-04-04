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Полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию в Мадриде
Источник материала: ОНТ
В Мадриде (Испания) был задержан вооруженный двумя мечами полуголый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.
Мужчина ходил по улицам испанской столицы и размахивал мечами. Он угрожал прибывшим на место правоохранителям и бил стекла полицейских автомобилей. Полицейские были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы усмирить хулигана.
Ведомство опубликовало в соцсетях видеозапись операции по задержанию нарушителя спокойствия.
Фото: Fotolia / samantha vial
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В Мадриде (Испания) был задержан вооруженный двумя мечами полуголый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании. Мужчина ходил по улицам...
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