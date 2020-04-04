Полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию в Мадриде

Источник материала: ОНТ

В Мадриде (Испания) был задержан вооруженный двумя мечами полуголый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.

Мужчина ходил по улицам испанской столицы и размахивал мечами. Он угрожал прибывшим на место правоохранителям и бил стекла полицейских автомобилей. Полицейские были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы усмирить хулигана.

Ведомство опубликовало в соцсетях видеозапись операции по задержанию нарушителя спокойствия.

Фото: Fotolia / samantha vial

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