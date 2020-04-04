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Соцслужба и волонтеры выполнили 9,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соцслужба и волонтеры выполнили 9,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

Более 9 тыс. заявок по доставке одиноким пожилым людям и инвалидам продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов выполнено социальными службами совместно с волонтерами, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

«На 4 апреля территориальными центрами выполнено 3,3 тыс. заявок. И еще 6,2 тыс. заявок — волонтерами Белорусского общества Красного Креста и БРСМ, профсоюзными организациями, почтой, сельскими исполкомами и другими неравнодушными гражданами. Таким образом, 9,5 тыс. пожилых людей и инвалидов воспользовались доставкой продуктов питания и лекарств», — конкретизировали в Минтруда.

При этом в министерстве подчеркнули, что еще 95 тыс. пожилых граждан и инвалидов получают комплексное социальное обслуживание на дому в соответствии с договорами, заключенными с территориальными центрами. Эти услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, доставку продуктов питания и лекарств и другие.

В сумме, с учетом такого комплексного социального обслуживания и услуг по доставке, почти 105 тыс. пожилых граждан и инвалидов в Беларуси получают необходимую помощь территориальных центров и партнеров.

«Мы провели большую информационную работу, обзванивали граждан. И сегодня все пожилые, у которых нет близких, ознакомлены с предложением помощи по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов», — добавили в Минтруда.

Аналогичная работа с 30 марта проводится в отношении одиноко проживающих пожилых граждан — это более 620 тыс. человек, которые живут отдельно от детей и не получают комплексные социальные услуги. Проинформировано уже более 400 тыс. нетрудоспособных граждан.

Всего по состоянию на 1 апреля в республике насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них у 167 тыс. нет близких родственников.

Социальные услуги оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания, в штате которых 20 тыс. человек, из них 12 тыс. — социальные работники.

https://www.belta.by/

 
 
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Более 9 тыс. заявок по доставке одиноким пожилым людям и инвалидам продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов выполнено социальными...
 
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